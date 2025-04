Bruno Barranco, il bomber venuto da lontano che stupisce i tifosi

L’attaccante Bruno Barranco, arrivato alla Reggina nell’estate 2024, sta contribuendo a suon di gol e prestazioni alla rincorsa alla Serie C.

Quando era arrivato alla Reggina, nell’estate del 2024, era stato molto chiaro: la sua scelta era legata al blasone della società, che vanta ben nove campionati di Serie A e 25 di Serie B, ma anche al pubblico caloroso, che lo ha accolto. Lui è Bruno Ignacio Barranco, classe 1997, centravanti argentino con una certa esperienza sia all’estero, che in campionati più blasonati della Serie D.

Cresciuto nel Ferro Carril Oeste, ha fatto il suo esordio tra i professionisti in una partita della Primera B Nacional il 9 dicembre 2016 contro il Brown. Appena una settimana prima, era andato in panchina contro l’Atlético Paraná. Il caso ha voluto che queste siano state anche le due squadre a cui ha segnato i primi gol, qualche mese più tardi.

La carriera di Bruno Barranco all’estero

Con il club argentino trova comunque poco spazio e va via dopo quattro stagioni, avendo realizzato appena cinque gol in 45 presenze. Nel gennaio 2020, il club annunciò che Barranco era stato ceduto in prestito al Krško, squadra della Seconda Lega slovena. Tuttavia, l’attaccante non ha firmato alcun contratto per il club sloveno nonostante avesse giocato e segnato in partite amichevoli.

Rientra in Argentina a marzo e inizia un braccio di ferro legale tra l’attaccante, sostenuto dal padre, e il club argentino, reo di non aver pagato – a loro dire – gli stipendi dovuti. Nel settembre successivo, Barranco prese un volo per l’Europa, per accasarsi con il club della Beta Ethniki, Olympiacos Volos. Anche in questa squadra, complici anche le note vicende legate al lockdown, non giocherà mai.

L’8 febbraio 2021, Barranco è stato ceduto in prestito al Doxa Drama nella Super League 2, dove colleziona una ventina di presenze senza mai andare in gol. Rientra all’Olympiacos Volos, ma giusto in tempo per fare le valigie e prendere un aereo per l’Italia. La prima formazione con cui milita nel nostro Paese è il Verbano, poi prendono il via una serie di esperienze.

Bruno Barranco in Italia: dall’arrivo all’approdo alla Reggina

Nell’estate 2022, si accasa infatti all’ASD Stresa Vergante, nel campionato di Serie D, e qui inizia a farsi notare come bomber prolifico, con una decina di gol alla prima vera stagione in Italia. Possiamo in realtà considerare l’esperienza italiana per Bruno Barranco la prima vera esperienza da calciatore, con una certa continuità, e l’anno dopo si ripete all’Albenga 1928.

Segna nove gol in 18 partite, poi a gennaio passa alla Folgore Caratese, dove realizza altri undici gol in 19 partite, concludendo così la stagione con un bilancio di 20 gol. Viene acquistato così in estate dalla Reggina, dove in due stagioni si comporta molto bene e ora il suo obiettivo è “smentire” Ciccio Cozza, che ha parlato di una promozione difficile per gli amaranto.