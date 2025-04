I test hanno dimostrato che ci sono metalli pesanti in alcuni dentifrici molto comuni ed ecco quali sono nello specifico.

Quando si parla di metalli pesanti si pensa immediatamente ad una intossicazione, una contaminazione o comunque qualcosa che non fa per niente bene alla nostra salute. È così, ma quello che molti di noi ignorano è la presenza di queste sostanze in prodotti comuni di uso quotidiano come i dentifrici.

I metalli pesanti sono il piombo, il mercurio, il cadmio e l’arsenico. Che cosa comportano per la nostra salute? Beh, esposizioni prolungate e di grande quantità possono causare, soprattutto nei bambini, dei danni cerebrali, negli adulti danni ai reni, alla fertilità, alla circolazione sanguigna. Possono esserci danni al sistema nervoso, al fegato, insomma, il pericolo coinvolge una serie di organi del nostro organismo.

I dentifrici contengono metalli pesanti: i test di laboratorio

Apprendiamo da Real Simple che Tamara Rubin, fondatrice del sito in difesa dei consumatori Lead Safe Mama, ha avviato una serie di test di laboratorio su alcuni dentifrici famosi. La scoperta è stata agghiacciante, ovvero nella maggior parte di questi prodotti ci sono tracce di piombo e altri metalli pesanti. Su 52 prodotti testati, 48 avevano tracce di piombo, 35 di arsenico, 30 di mercurio e 20 di cadmio.

Questi prodotti, che contenevano ben più del piombo ammesso per legge (almeno 30 volte di più), sono: Redmond Earthpaste Dentifricio Naturale Con Argento, Torsione Di Limone, VanMan’s Miracle Tooth Powder, Mint-Bone, Primal Life Bocca sporca bambini dente in polvere, gomma da masticare dolce. Non solo, la lista è ancora lunga e include marchi molto famosi. Ci sono anche il Colgate dentifricio sbiancante totale alla menta e il Colgate Watermelon Burst Dentifricio per Bambini.

Purtroppo, la lista è ancora lunga e include molti prodotti per bambini: Revitin Dentifricio Prebiotico, Agrumi; Crest Dentifricio Regolare, Menta; Ora Soluzioni Xyliwhite Dentifricio Gel, Menta; Hello Dragon Dazzle Dentifricio, Lampone Blu; Dentifricio Premium di David, menta piperita naturale; Jason Kids Solo Dentifricio, Fragola; Ciao dentifricio senza fluoro, anguria fresca.

Pensate che il dentifricio per bambini Dirty Mouth di Primal Life è arrivato a 7.800 ppb di piombo, quando la legge dice chiaramente che il valore deve attenersi al di sotto dei 0,5 ppb. Va da sé che la preoccupazione è veramente molta e si deve agire il prima possibile!

I prodotti senza metalli pesanti all’interno

Per fortuna, e riportiamo sempre le informazioni di Real Simple, ci sono alcuni prodotti che secondo i test non hanno al loro interno metalli pesanti. Almeno sei di questi non avevano tracce di piombo o di qualsiasi altro metallo pesante. Sono:

Orajel Training Dentifricio, Berry Fruity

Dentifricio per bambini del Dr. Brown, fragola

Gel per denti spry per bambini con xilitolo, gusto originale

Dentifricio biologico certificato Essential Oxygen BR, menta piperita

Miessence Dentifricio, Menta

Pegciz Dentifricio in schiuma, anguria

Ricordiamo che il test si è concentrato principalmente su prodotti per bambini perché gli effetti su di loro sono molto più impattanti. Tuttavia, ce ne sono anche per adulti, marchi di uso comune che si trovano tranquillamente negli scaffali dei supermercati e che tutti noi compriamo.

In conclusione possiamo dire che questi test hanno creato allarmismo diffuso e per una buona ragione. Secondo Tamara Rubin ci sono tanti altri prodotti di uso quotidiano con all’interno metalli pesanti ed è assolutamente necessario agire immediatamente per evitare questa situazione.