Osimhen torna in serie A? Arriva l’annuncio che nessuno si aspettava

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che potrebbe cambiare il futuro del centravanti nigeriano Victor Osimhen: gli aggiornamenti.

Le indiscrezioni di mercato si susseguono, nonostante manchino diverse settimane prima dell’apertura delle trattative. Come accaduto già la scorsa estate, quando ha lasciato Napoli per trasferirsi al Galatasaray, uno dei nomi più chiacchierati del momento è Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, in prestito al club turco, è stato accostato alla Juventus che lo avrebbe messo nel mirino ormai da tempo come eventuale erede di Dusan Vlahovic se il serbo dovesse lasciare la squadra bianconera al termine della stagione. Intanto, proprio su Osimhen è arrivato un annuncio del Galatasaray che ha spiazzato i tifosi. A parlare il vice-presidente della società di Istanbul che si è espresso sul futuro del centravanti ex Lille.

Victor Osimhen, la Juventus sulle tracce dell’attaccante in vista della prossima stagione

Le voci sul futuro di Victor Osimhen si fanno sempre più insistenti. Non è chiaro, difatti, quale possa essere la prossima destinazione del centravanti nigeriano di proprietà del Napoli, ma al momento in prestito al Galatasaray.

Stando alle ultime indiscrezioni, il classe 1998 sarebbe in cima alla lista dei desideri della Juventus che starebbe valutando un nuovo centravanti in caso di addio di Dusan Vlahovic. Il serbo, difatti, non ha ancora rinnovato il contratto con il club bianconero in scadenza nel 2026, circostanza che potrebbe spingere la Vecchia Signora alla cessione per non rischiare di perdere un top player a parametro zero a giugno del prossimo anno o ad una cifra molto più bassa rispetto alla sua valutazione a gennaio.

Se dovesse concretizzarsi la partenza, Cristiano Giuntoli potrebbe puntare tutto su Osimhen che aveva già portato a Napoli nell’estate del 2020. Per chiudere l’affare sarà necessario sborsare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore. Aurelio De Laurentiis, difatti, non sembra intenzionato a far sconti.

La concorrenza del Galatasaray

Oltre alle richieste della società partenopea, la trattativa non sarà semplice vista la concorrenza. Alcuni club esteri, difatti, stanno monitorando la situazione e potrebbero bussare alla porta del Napoli al termine della stagione in corso.

Tra questi ci sarebbe proprio il Galatasaray. Stando a quanto riporta la redazione di SportMediaset, il vice-presidente del club turco, İbrahim Hatipoğlu, nelle scorse ore si è espresso sul futuro dell’attaccante nigeriano spiegando: “Osimhen ha detto che il nostro club rimarrà per sempre nel suo cuore, ma questo non vuol dire che se ne andrà. Vogliamo tenerlo con noi”

La squadra di Istanbul, dunque, sembrerebbe intenzionata a fare un tentativo per trattenere l’ex Lille che sta disputando un’ottima stagione con la casacca del Galatasaray. Ad oggi, tra campionato e coppe, il classe 1998 ha realizzato 29 reti e 6 assist in 33 presenze complessive.