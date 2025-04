La bomba di mercato più grossa: Osimhen torna in Italia, ma non al Napoli

Ancora qualche settimana e inizierà finalmente il calciomercato: Osimhen di nuovo in serie A? Le ultimissime

Il Napoli, fino allo scorso anno, aveva in rosa due degli elementi più forti del nostro campionato: stiamo parlando ovviamente di Victor Osimhen e di Kvaratskhelia.

Con i due super campioni, gli Azzurri hanno vinto anche un clamoroso scudetto dominando con Luciano Spalletti in panchina. Per svariati motivi, il club partenopeo ha dovuto cedere i due fenomeni che hanno deciso di lasciare la citta all’ombra del Vesuvio per sposare altri progetti. Il georgiano, fortemente voluto dal Paris Saint Germain, ha lasciato Napoli nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estivo mentre il bomber nigeriano, pur di lasciare la squadra, è volato in un campionato meno competitivo come quello turco per giocare con il Galatasaray.

In Turchia, il centravanti è solamente in prestito e quindi farà il suo ritorno a Napoli al termine della stagione. Secondo alcune importanti indiscrezioni, il Galatasaray farà comunque un tentativo per cercare di mantenere in rosa il fenomenale attaccante. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di venderlo per monetizzare e per avere un buon bottino da investire sul mercato. Da qualche ora, sta circolando una indiscrezione a dir poco clamorosa: a quanto pare, una big del nostro campionato è pronta a far follie pur di assicurarsi le prestazioni di Osimhen.

Calciomercato Napoli, un club italiano punta Osimhen: la bomba di mercato più grossa

Ormai ci siamo: anche la stagione 2024-2025 sta per concludersi. Gli appassionati di calcio aspettano con trepidazione l’arrivo della sessione estiva: le varie trattative rendono l’estate ancora più calda.

A Napoli la stagione estiva si preannuncia incandescente: la dirigenza del club azzurro proverà a piazzare Osimhen e ad investire per regalare ad Antonio Conte i giusti rinforzi per il graditissimo ritorno in Europa. Piace già un centrocampista dell’Inter e Geolier potrebbe fare da intermediario. Secondo quanto avanzato da TMW, la Juventus avrebbe messo nel mirino Osimhen: già da qualche settimana, questa voce continua a rimbalzare con insistenza. “La questione attaccanti è invece molto calda in casa Juventus visto che per Vlahovic l’ipotesi più probabile e la cessione e che Milik a giugno terminerà la sua avventura in bianconero”: queste le parole dei giornalisti dell’emittente.

“La prima scelta resta Osimhen ma la concorrenza della Premier League rende tutto più difficile“, hanno poi aggiunto su TMW. I bianconeri, ovviamente, hanno pronte anche le alternative: piace Retegui ma convincere l’Atalanta non sarà assolutamente semplice.

Osimhen, lo ricordiamo, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida soltanto per l’estero: dopo una buona stagione in Turchia, dalla Premier qualcuno potrebbe avanzare la sua candidatura. La Juventus, invece, deve sedersi ad un tavolo con De Laurentiis se vuole investire sul bomber nigeriano: un colpo così accenderebbe sicuramente la tifoseria..