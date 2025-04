Che fare a Pasqua e Pasquetta: c’è l’imbarazzo della scelta

Indecisi su cosa fare a Pasqua e Pasquetta? Ecco qualche idea che potrebbe ispirare i vostri prossimi programmi in agenda.

Ci siamo: è il periodo della Pasqua e ancora molte persone sono indecise su cosa fare e dove andare. Noi vi daremo qualche consiglio che riguarda la nostra regione, la Calabria. Oltre a stare in famiglia e magari fare qualche lavoretto e attività a tema con i bambini, ci sono anche delle gite fuori porta che possono dare un tocco in più. Vediamo, allora, cosa fare a Pasqua o Pasquetta.

Non si hanno a disposizione molti giorni nelle vacanze pasquali rispetto a quelle natalizie che comprendono anche il Capodanno, ma ci si può organizzare molto bene comunque. Moltissime famiglie si riuniscono, molti preferiscono fare qualche esperienza nuova. In realtà, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta: alcune idee

Per questi giorni di festa, vi consigliamo di andare a visitare qualche bellissimo borgo. Allora, possiamo considerare Badolato (CZ), bellissimo borgo medievale che si affaccia sul mare. L’ambiente e il panorama sulla costa meritano decisamente una bella passeggiata e un po’ di tempo. Panorami spettacolari anche a Bova (RC).

Elementi normanni, come castelli e monumenti, piccole negozi di artigianato caratteristici sono i protagonisti di altri due borghi che vale la pena visitare, magari per una gita di Pasquetta. Questi sono Morano Calabro (CS) e Gerace (RC). C’è la possibilità di degustazione dei vini che male male non è.

Non solo, perché non recarsi a guastare qualche specialità locale negli agriturismi? Un bel pranzo a Pasquetta, oppure una visita ai caseifici o alle aziende vinicole, come accennavamo poco fa. Sarebbe comunque un esperienza culinaria/rustica da fare tra amici o in famiglia. Non può mancare, poi, un bel pranzo all’aperto o un classico pic nic. I giardini di Villa Vittoria sarebbero l’ideale per questo.

Altre esperienze da considerare

Vi abbiamo già suggerito parecchie idee, ma non sono ancora finite. Oltre ad un bel pic nic o pranzo all’aria aperta in cui gustare le specialità tipiche del territorio e del periodo pasquale, potete optare per esperienze un po’ più particolari. Iniziamo con il dire che potete recarvi nei musei e, in particolare, a quello archeologico di Locri Epizefiri. È poco considerato, ma è vicino a Garace e si può fare davvero una bella esperienza storico-culturale.

Per chi ama le cose un po’ più movimentate, invece, può considerare il rafting sul lago. Parco del Pollino, immersi nel verde, nella natura, ma facendo qualcosa di adrenalinico e diverso dagli altri giorni dell’anno. Pensateci!

Insomma, come potete vedere le opzioni a disposizione sono diverse, per tutti i caratteri e per tutti i gusti. Non è facile mettere d’accordo un gruppo di persone, ma siamo certi che la Calabria offra possibilità molto suggestive che vale la pena scoprire anche a Pasqua e Pasquetta.