Ormai ci siamo: questo è il periodo dell’annata calcistica più delicato. Arriva il derby più atteso che può valere una stagione

Dopo una lunghissima annata calcistica, ormai ci siamo: questo è il momento più delicato della stagione. Tutte le squadre cercano di raggiungere gli obiettivi prefissati: la Reggina, ovviamente, sogna un ritorno nel calcio che conta.

Gli Amaranto hanno vissuto fin qui un campionato da protagonisti e sono secondi in classifica: soltanto le prime guadagneranno l’accesso alla serie C mentre per le altre bisognerà passare dai playoff. Tra Siracusa e Reggina, tuttavia, c’è un piccolo punticino a dividerle: la squadra di Trocini venderà cara la pelle fino alla fine. In questa settimana Santa, proprio a causa della Pasqua, si giocherà in giorni insoliti (ed orari).

La Reggina scenderà in campo proprio questa sera per sfidare il Locri: sulla carta, il match potrebbe essere già deciso. La formazione del comune calabro occupa l’ultimo posto in classifica e ha conquistato fin qui appena 22 punticini. Il derby è come al solito sentitissimo e potrà valere una stagione: vediamo le due compagini come arrivano all’appuntamento.

Reggina, attenzione: ecco il derby che può valere una stagione

Locri è un comune italiano che si trova proprio a Reggio Calabria: per questo motivo, la partitissima contro la Reggina è un derby vero e sentito.

Per i supporters della Reggina sono stati messi a disposizione 898 biglietti: la prevendita si è aperta da poche ore ed è partita fortissimo. A quanto pare, i biglietti sono quasi terminati: non è esclusa la possibilità di dare ulteriori disponibilità ai sostenitori amaranto.

Diversamente a quanto accaduto nel corso della stagione, non si gioca nel corso del weekend: domenica è Pasqua e la Lega ha deciso di anticipare le partite. Il super derby è quindi in programma in questo giovedì alle ore 15. I tagliandi sono come al solito nominativi: i tifosi che vorranno entrare al Macrì non devono dimenticare il documento. La squadra di Trocini proverà sicuramente a conquistare i tre punti: la classifica è sempre più corta ma mancano ormai pochissime partite. Per il Siracusa, ad esempio, ci sarà un impegno molto più difficile: i siciliani dovranno fare i conti, al medesimo orario, contro il Paternò. La squadra della provincia di Catania occupa il settimo posto in classifica e vuole ancora provare l’assalto alle zone nobili della classifica.

Il campionato di serie D, quest’anno, sta regalando sicuramente grandi emozioni e nei vari gironi ci sono squadre che stanno incantando con una qualità di calcio inaspettata. Nel frattempo, un paio di giorni fa c’è stato un terremoto che ha spaventato e non poco gli abitanti del sud Italia con epicentro nello Stretto di Messina.