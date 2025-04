Ronaldinho, 45 anni e non sentirli: avete visto cosa ha fatto in campo?

Ronaldinho continua a stupire nonostante l’età che avanza: a 45 anni, il brasiliano ha fatto una nuova magia in campo.

Ronaldinho è senza il minimo dubbio uno dei calciatori più forti della storia del calcio: soprannominato il Mago per le sue qualità indiscusse, ha incantato l’Europa con giocate esagerate, dribbling spettacolari, passaggi no look e gol da fenomeno puro.

Nel corso della sua carriera, il brasiliano ha incantato in tutte le squadre per cui ha giocato: dopo gli inizi con il Gremio, il nativo di Porto Alegre si è trasferito nel vecchio continente per sposare la causa Barcellona. Con i catalani ha vissuto i momenti più speciali della sua lunga carriera: il classe 1980 ha vinto praticamente tutto con i blaugrana. Per chi non lo sapesse, Ronaldo de Assis Moreira ha giocato anche nel nostro campionato legandosi per alcuni mesi al Milan.

Anche in serie A, Ronaldinho ha mostrato al mondo il suo enorme talento formando con Pato una delle coppie più spettacolari di sempre. Prima di ritirarsi, il fantasista ha giocato con il Flamengo, l’Atlético Mineiro, il Querétaro e il Fluminense. A 45 anni suonati, il brasiliano è tornato in prima pagina per un qualcosa fatto ovviamente sul rettangolo di gioco: vediamo insieme cosa è successo.

Ronaldinho, la classe non invecchia: a 45 anni fa parlare nuovamente di sé, che giocata in campo!

Ronaldinho ha lasciato il calcio giocato da diversi anni: nel 2018, infatti, decise di appendere le scarpette al chiodo. Nonostante ciò, negli anni il Gaucho ha mostrato le sue enormi qualità in altre occasioni.

Nelle ultime ore, l’ex esterno ha fatto impazzire nuovamente tutti con una giocata da fenomeno. Nel corso di una partita di esibizione tra le vecchie glorie di Spagna e Brasile, l’ex Barcellona e Milan ha messo in mostra le sue qualità saltando un avversario con il suo celebre elastico, superando il portiere e siglando un gol da standing ovation.

Ovviamente il video della sua rete ha fatto il giro del mondo intero a velocità supersonica: il filmato è virale sulle principali piattaforme social. Nonostante gli anni che passano, il 45enne durante queste esibizioni riesce sempre a stupire i presenti ed il pubblico con giocate da urlo.

Siamo sicuramente stati fortunati ad aver avuto la possibilità di ammirare le incredibili gesta di Ronaldinho: il brasiliano non ha avuto sempre una grande costanza e continuità, ma quando stava bene riusciva a far ammattire tutti i difensori con le sue giocate da mago. Gli anni con il Barcellona sono stati a dir poco entusiasmanti: proprio in quel periodo, nacque anche la leggenda Leo Messi. A proposito di ex Milan: sapete che fine ha fatto Abbiati? Lo storico portiere rossonero ha proprio cambiato vita: le sue rivelazioni sono state incredibili..