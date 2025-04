Vi ricordate di Christian Abbiati? Che fine ha fatto il portiere dopo l’addio al calcio

Acclamato ed amato dai tifosi del Milan, oggi Abbiati è sparito dai radar del calcio. Come si guadagna da vivere lontano dalla luce dei riflettori? Impensabile.

Christian Abbiati è uno dei protagonisti della storia del Milan, e lo testimoniano i suoi quindici anni di militanza in maglia rossonera ed i tanti trofei vinti, ai quali ha fornito il suo contributo decisivo. Il suo palmares recita tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Champions League ed una Supercoppa Europea. E forse avrebbe potuto vincere persino di più, se consideriamo che altri suoi compagni di squadra hanno sollevato più trofei nelle loro esperienze milaniste.

Lui però ha di che essere contento. Per molto tempo è stato uno dei migliori portieri in Italia ed al mondo e dopo il ritiro era rimasto all’interno dei quadri del Milan, in particolar modo all’interno dello staff tecnico. Infatti Christian Abbiati aveva ricoperto il ruolo di team manager dall’estate del 2017 a quella successiva, del 2018, per poi farsi da parte. Il motivo fu dato dal fatto che nel calcio di allora, che è sostanzialmente quello di oggi, l’ex portierone di Abbiategrasso non si riconosceva più.

Abbiati, cosa fa per vivere adesso

Da giovanissimo lui aveva mosso i primi passi al Monza, in un altro contesto. C’erano si tanti interessi, ma probabilmente non come adesso. Tante volte ci si aspetta di trovare un ex calciatore ancora all’interno dell’ambiente, per fare magari da allenatore, da preparatore, da procuratore o da opinionista.

Non è stato questo però il caso di Abbiati, che il calcio se lo è lasciato del tutto alle spalle. C’è un’altra sua passione che alla fine è diventata un lavoro. E non c’è cosa migliore per l’appunto che lavorare facendo quello che più ti piace. Oltre al pallone, Abbiati ha sempre amato le moto. Ed infatti ha aperto un concessionario di moto Harley-Davidson, le sue preferite.

Parlando a Radio Serie A, l’ex estremo difensore del Milan conferma che la celebre due ruote americana ha rappresentato sin da quando era ragazzo un divertimento. Ancor più se si pensa che quando calcava i campi di gioco non aveva il permesso di guidare le moto.

Se chiamasse il Milan?

Ora che è libero da vincoli, Abbiati ha voluto fare le cose in grande. Il Milan resta nel suo cuore, infatti lui lo segue sempre in televisione e non senza la tensione di un vero tifoso. Lui parla anche di come maturò la scelta di ritirarsi, nove anni fa.

Alla guida del Milan non c’era più Silvio Berlusconi, ed Adriano Galliani sarebbe andato via di lì a poco, con la cosa che era nota. Senza più queste due figure di riferimento, ad Abbiati vennero meno le motivazioni. Ci sono possibilità di rivederlo nel calcio? Lui dice che quasi sicuramente no, non tornerà più sui suoi passi.

Per correttezza ascolterebbe ogni proposta, soprattutto se dovesse giungere una chiamata dal Milan. Ormai però le moto sono il suo mondo, ed Abbiati non ha intenzione di mollare la sua concessionaria. Che comunque ha richiesto un certo impegno per potere essere messa insu. Anche un altro ex milanista non sa cosa farà in futuro.