Infermeria piena, la nostra squadra in piena emergenza

C’è un esame importante alle viste per la Reggina, con due impegni ravvicinati in campionato e tante assenze. Quali sono le possibili trovate di mister Trocini.

Reggina all’inseguimento del Siracusa capolista, la missione continua anche se ci sono numerose assenze tra le fila degli uomini allenati da mister Bruno Trocini. L’allenatore dovrà fare le nozze con i fichi secchi, come si suol dire. Ed anche per questo motivo il prossimo impegno di campionato contro la Nissa non dovrà essere preso sottogamba. L’avversario di turno si trova al sesto posto in classifica a soli tre punti dalla zona playoff, ed arriverà al Granillo con tante motivazioni per fare bene e per mettere i bastoni tra le ruote alla Reggina.

Il calendario parla di una compagine amaranto che sta bene, a giudicare dalle tante vittorie consecutive che stanno permettendo ai nostri di tenere il passo di un Siracusa che non molla il colpo. Tra le due squadre c’è una differenza di 4 punti, il che ha reso molto pesante la sconfitta interna degli amaranto nello scontro diretto perso in casa per 2-1. E mister Trocini, che è uno abituato a pensare di partita in partita, questa volta dovrà tenere a mente anche l’impegno successivo contro il Locri penultimo in classifica di Giovedì Santo.

Reggina-Nissa, chi mancherà tra gli amaranto

Due partite nel giro di quattro giorni che delle insidie potrebbero nasconderle, per questa Reggina incerottata. Se Laaribi sembra pronto a potere affrontare tutti i 90 minuti di gara o quanto meno buona parte della partita (contro il Pompei il marocchino è entrato dalla panchina e la forma richiesta pare esserci, n.d.r.), Trocini spera in un pieno recupero anche dei vari Adejo, Giuliodori e Salandria il prima possibile.

Nessuno di loro sarà disponibile contro la Nissa per via di problemi muscolari per i primi due e per una caviglia in disordine per quanto riguarda Salandria. Quest’ultimo difatti è fuori causa già da tempo. C’è poi anche la squalifica di Cham a togliere ulteriore scelta a mister Trocini.

Dovrebbe mancare pure Giuliodori, e questo lascia pensare che l’allenatore possa affidarsi a buona parte dei giovani nati nel 2006. Come sostiene il regolamento, è d’obbligo mandare in campo almeno un giocatore nato nel 2004 o successivamente, un classe 2005 o successivo ed un classe 2006 o successivo, per l’appunto.

Trocini si affiderà più che mai ai giovani

In Reggina-Nissa potrebbe ora capitare di vedere sul rettangolo di gioco del Granillo tre elementi di almeno 18 anni. Lazar intanto dovrebbe andare in panchina, poi ci sono il 2005 Perri ed il 2006 Fornciniti, che almeno per ora sono dati in panchina. Non si escludono però delle sorprese, vista la situazione di emergenza attuale della Reggina.

Che comunque proverà a fare suoi i tre punti in palio, perché una squadra seconda in classifica e che punta alla promozione diretta non può compiere passi falsi in casa. Ed anche successivamente, contro il Locri, non può lasciare punti contro una compagine che sta così indietro in graduatoria. Si spera poi che non avvengano le stesse intemperanze capitate contro la Vibonese ad inizio mese.