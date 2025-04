Reggina, che batosta dal giudice sportivo dopo il derby

Reggina, attenzione massima: tifosi devastati, che grande batosta dal giudice sportivo dopo il derby. Tutti i dettagli.

La Reggina sta vivendo una stagione da incorniciare: gli amaranto sono secondi in classifica e sognano una promozione diretta.

Come spiegato anche da Boban durante il suo intervento durante l’evento “Il calcio è arte”, la squadra calabrese merita sicuramente palcoscenici più importanti. “Mi dispiace che la Reggina sia fallita, ma a Reggio c’è stato un calcio importante. E’ arrivata in A, ma ora credo che risalirà. E’ giusto che abbia una rappresentanza in B almeno, ma anche in A”: queste le parole dell’ex attaccante del Milan ed opinionista televisivo.

Domenica scorsa, la Reggina ha ospitato la Vibonese in una derby infuocato. I padroni di casa hanno vinto per 2 a 1: la sfida è stata estremamente emozionante con azioni emozionanti da ambo le parti. Gli ospiti sono passati in vantaggio con un gol di Pietro Terranova. La rimonta da brividi è arrivata invece con i gol di Francesco De Felice e Bruno Barranco. Come spiegato poco fa, la sfida è stata accesissima e sono arrivate anche diverse sanzioni da parte dell’arbitro. Nelle ultime ore, è poi arrivata una batosta pazzesca dal giudice sportivo: vediamo insieme le sanzioni.

Reggina, che batosta dopo il derby: le decisioni del giudice sportivo

La vittoria nel derby contro la Vibonese è stata importantissima: la Reggina si è avvicinata al primo posto in classifica occupato dal Siracusa che ha 4 punti in più agli amaranto ma anche una partita giocata in più.

Dopo il caldissimo derby, sono arrivate puntuali le decisioni del giudice sportivo. Le sanzioni non riguardano però i calciatori impegnati, bensì le tifoserie. Il giudice ha deciso di punire I due club per motivo diversi. La Reggina, ad esempio, ha beccato 500 euro di multa a causa di uno striscione. “Euro 500,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. Per avere propri sostenitori esposto uno striscione dal contenuto offensivo nei confronti degli Organi Federali”.

Anche gli ospiti sono stati puniti con una sanzione da 300 euro a causa di un comportamento scorretto da parte di uno dei tesserati. “Euro 300,00 VIBONESE CALCIO S.R.L.Per avere un proprio tesserato, al termine della gara, danneggiato con un pugno la porta dello spogliatoio riservato alla propria squadra. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati”: recita cosi il comunicato.

La Reàggina, in ogni modo, scenderà in campo domenica 6 aprile per affrontare l’FC Pompei. La squadra campana occupa l’ottavo posto in classifica e ha conquistato 34 punti. Salvo cambio d’orario come accaduto per l’ultimo derby, il fischio di inizio è previsto per le ore 15.