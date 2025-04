Allenatore Roma, Ranieri finalmente dice la verità

Nuovo allenatore Roma, Claudio Ranieri a cuore aperto in conferenza stampa: svelata finalmente la grande verità, tifosi a bocca aperta.

La Roma ha vissuto una stagione estremamente difficile: i giallorosso hanno cambiato tre allenatori e hanno rivisto i piani in più di un’occasione.

Nonostante un organico di assoluto livello ed un mercato estivo infuocato, gli obiettivi sono sfumati fin da subito. Daniele De Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, è stato allontanato dopo appena quattro partite mentre con Ivan Juric i risultati sono stati alquanto pessimi.

Per risollevare le sorti di una stagione maledetta, i Friedkin hanno poi puntato su Ranieri: con Sir Claudio in panchina, la musica è finalmente cambiata. Dovbyk e compagni hanno iniziato a macinare prestazioni importanti e a cogliere vittorie convincenti. Anche in Europa League, la Roma è andata avanti ma è stata poi eliminata dall’Atheltic Bilbao: decisiva la sciocchezza di Hummels espulso dopo pochi minuti nel match di ritorno. Nel frattempo, la dirigenza starebbe già programmando la prossima stagione: il sogno qualificazione in Champions League non è ancora svanito e con un grande finale di campionato i capitolini potrebbero anche fare il colpaccio. Ranieri, a margine della delicata partita con il Lecce, ha fatto un’importante rivelazione sul futuro della panchina giallorossa.

Nuovo allenatore Roma, Ranieri svela una grossa novità: le ultimissime

Claudio Ranieri è un fiume in piena e in conferenza a pochi giorni dalla delicata partita con il Lecce ha parlato del futuro della sua squadra.

Il prossimo anno, Sir Claudio non sarà piu in panchina. Continuano ad uscire i nomi dei possibili nuovi allenatori giallorossi: secondo alcuni rumors, Gasperini sarebbe in pole position. L’attuale tecnico dell’Atalanta è l’oggetto dei desideri di diversi club del nostro campionato ed è stato accostato anche alla Juventus. Ranieri, in ogni modo, ha svelato la grande verità. “Gasperini non sarà l’allenatore della Roma, il nome giusto non è ancora uscito”. Con poche parole, quindi, l’eroe della cavalcata del Leicester ha spiazzato proprio tutti.

“Gasperini? Non sarà lui l’allenatore della Roma, non sarà nessuno di quelli che sono usciti finora. La prossima settimana magari parleremo di un altro. Ogni allenatore direbbe che gli piacerebbe allenare la Roma, ancora non sono usciti i nomi che ho proposto ai Friedkin insieme a Ghisolfi“, ha poi aggiunto l’allenatore. Ranieri ha infine dichiarato che lui e Ghisolfi aiuteranno il presidente nel fare la scelta giusta. “Non possiamo fare spese pazze“, ha concluso il romano.

La Roma, in queste ultime settimane, avrà l’obbligo di provare a conquistare il quarto posto:l9 tutto è apertissimo nel campionato italiano. Al momento, il Bologna è in splendida forma e ha agguantato l’ultima posizione valida per la la CL. Per la questione Gasperini, con molta probabilità, bisognerà attendere il mese di maggio, quando i giochi saranno terminati.