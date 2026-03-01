Milan, tegola Bartesaghi: infortunio al flessore e derby con l’Inter a rischio – reggionelpallone.it

Il Milan perde Bartesaghi per un problema muscolare allo Zini contro la Cremonese. Derby con l’Inter a rischio: attesi gli esami.

Vittoria sì, ma con un conto da pagare. Il Milan torna dallo Zini con tre punti pesanti, però con una preoccupazione che rischia di accompagnarlo per tutta la settimana. Nel finale della sfida contro la Cremonese, la squadra di Massimiliano Allegri ha perso Davide Bartesaghi, fermato da un problema muscolare che ora mette in dubbio la sua presenza nel derby di ritorno contro l’Inter.

Il classe 2005 si è fermato attorno all’89’, subito dopo un cross dal fondo. Un gesto tecnico normale, di quelli che si ripetono decine di volte in una partita, ma che in quel momento ha acceso una spia. Bartesaghi ha avvertito un fastidio muscolare e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Estupiñán, mentre il giovane terzino lasciava il campo con un’espressione che non lasciava troppo spazio all’ottimismo.

Le prime sensazioni parlano di un possibile infortunio al flessore destro. Nulla di ufficiale, perché serviranno gli esami delle prossime ore per definire entità e tempi di recupero, ma il sospetto è quello. E quando si parla di flessori, soprattutto a stagione inoltrata e con il calendario che stringe, la prudenza diventa obbligatoria.

Bartesaghi, una giornata già complicata prima dello stop

In realtà, per Bartesaghi non era stata una partita semplice neppure prima dell’episodio decisivo. Nel corso del match aveva già accusato un altro problema fisico: una pallonata lo aveva colpito nella zona del pube, costringendolo a fermarsi per qualche minuto. Era rientrato in campo, segno che il fastidio sembrava superato, ma l’episodio aveva comunque spezzato il ritmo della sua gara.

Il secondo stop, quello muscolare, è arrivato nel momento peggiore. Perché il Milan stava gestendo il finale e perché il calendario non concede pause. Il derby con l’Inter non è una partita qualunque, non lo è mai, e arrivarci con una pedina in meno – soprattutto in un reparto dove le alternative vanno sempre calibrate – cambia le valutazioni.

Al momento Bartesaghi è a rischio per la sfida contro l’Inter. La sensazione è che tutto dipenderà dagli esami strumentali. Se si trattasse di un semplice affaticamento, lo staff medico potrebbe tentare un recupero accelerato; in caso contrario, forzare sarebbe un azzardo che nessuno, a questo punto della stagione, può permettersi.

Il paradosso è che la crescita del giovane terzino era uno degli elementi positivi di questa fase. Inserito con continuità, responsabilizzato, sempre più dentro le dinamiche della squadra. Proprio per questo la sua eventuale assenza nel derby avrebbe un peso specifico superiore alla carta d’identità.

Il Milan, intanto, si gode la vittoria ma resta in attesa. È il tempo sospeso che accompagna ogni infortunio muscolare: poche parole, controlli medici, bollettini. Poi si capirà se il derby di Milano vedrà Bartesaghi in campo oppure no. Fino ad allora, l’unica certezza è che quella di Cremona è stata una vittoria dal sapore agrodolce.