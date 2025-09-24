Clamoroso annuncio di mercato: “Addio Inter, vado alla Juventus!”

Il calciomercato, si sa, è un tema fluido e imprevedibile, in continua evoluzione, che rende possibile praticamente tutto e il contrario di tutto. Ecco perché, soprattutto in questo momento, le indiscrezioni e le voci impazzano, in particolare quando si parla di top club della nostra Serie A come Inter e Juventus.

In effetti, in queste ore sono spuntati alcuni rumors decisamente clamorosi che riguardano proprio nerazzurri e bianconeri. In particolare, si parla di un possibile colpo di mercato della Juve in casa Inter, con uno spiraglio anche in ottica della prossima finestra di calciomercato di gennaio.

Dall’Inter alla Juventus: la suggestione di calciomercato

Davide Frattesi potrebbe salutare Milano già nella finestra invernale del 2026. In questa stagione Chivu lo ha utilizzato col contagocce e, di conseguenza, il suo nome non è più considerato intoccabile: davanti a un’offerta importante, il club nerazzurro è pronto a sedersi al tavolo. Ed ecco allora entrare in gioco la Juve, che già dalla scorsa estate è alla ricerca di un centrocampista di spessore in più.

Le pretendenti, comunque, non mancano. In Italia la Juventus segue con attenzione l’evoluzione della situazione, ma non è sola: anche il Napoli sarebbe pronto a inserirsi. Dalla Premier, il Newcastle ha preso informazioni e potrebbe muoversi a gennaio. L’Inter, come detto, sarebbe pronta ad ascoltare le proposte che dovessero arrivare per Frattesi. La base d’asta sarebbe importante, forse un po’ troppo fuori portata per i club italiani in particolare a gennaio, ma la pista è di quelle intriganti e la Juventus un tentativo concreto potrebbe anche farlo.