Bomba Milan: triplo blitz a gennaio! Tare lavora a tre colpi da paura

Il Milan guarda già con grande attenzione alla prossima finestra invernale di calciomercato: stando alle ultime news, sulla lista di Tare ci sono tre colpi importanti, tra vecchi pallini, possibili sorprese e occasioni da cogliere al volo.

Il Milan non ha alcuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore. Dopo un’estate di calciomercato piena di uscite e innesti, il buon avvio sotto la guida di Allegri ha dato ulteriore spinta ai piani del club: l’idea è continuare a rinforzare la rosa già a gennaio, così da alzare l’asticella delle ambizioni in questa stagione.

Igli Tare, a tal proposito, è già al lavoro. Sta battendo il mercato a tutto campo per coprire le caselle ancora scoperte, provando al tempo stesso ad anticipare qualche mossa e a intercettare le migliori occasioni dell’inverno. In particolare, occhio a tre fronti caldi in vista di gennaio.

La prima priorità riguarda la difesa: un nuovo centrale è tra i primissimi obiettivi del Milan. In cima alla lista c’è Thomas Kristensen dell’Udinese. Più defilato ma sempre presente resta Joe Gomez, profilo già esplorato a fine mercato estivo e oggi ai margini del Liverpool.

Capitolo terzini: sulle corsie non c’è grande abbondanza e un innesto farebbe comodo. A sinistra il nome che rimbalza con insistenza è quello di Andrew Robertson, altro giocatore del Liverpool. Qualità e spessore internazionale, ma quest’anno ha perso la titolarità complice l’arrivo di Kerkez. Con un contratto in scadenza nel 2026, il Milan potrebbe tentare l’affondo già a gennaio a condizioni favorevoli.

Infine, l’opportunità tra i pali. In vista del possibile addio di Mike Maignan a fine stagione, i rossoneri stanno valutando Mattia Perin: chiuso alla Juventus, è un portiere che Allegri conosce bene e che potrebbe arrivare con un’operazione low cost (si parla di circa 4 milioni di euro). Per l’estate invece, la lista resta più ampia: piacciono anche Suzuki, Caprile e Restes. Occhio dunque ai movimenti già in corso a Casa Milan: gennaio può portare tre nuovi tasselli importanti.