Milan, tutto confermato: “Ecco chi vogliono comprare a gennaio!”

Così come è successo in estate, il Milan continuerà ad essere protagonista anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. In effetti, sono tante le situazioni aperte e in ballo, tra rinnovi importanti, possibili addii molto pesanti e ovviamente anche nuovi colpi di mercato in entrata. A tal proposito, nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti decisamente interessanti su quanto sta bollendo in pentola in casa rossonera.

Le ultime notizie sui piani di calciomercato del Milan

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulle strategie e sui movimenti del club rossonero, iniziando con il confermare l’obiettivo numero uno in vista di gennaio: il difensore centrale. Ecco quanto riferito dal giornalista nel proprio editoriale per TMW: “E a proposito del Milan, il mercato invernale sarà fondamentale soprattutto per la ricerca di un difensore. È evidente che serve un innesto e la dirigenza rossonera ha cominciato a fare le sue riflessioni”. Ceccarini ha poi fatto i nomi nel mirino di Tare e soci.

“Come già detto Joe Gomez resta una soluzione praticabile visto che il Liverpool avrebbe poi tutto il tempo per cercare un’alternativa. Ma non è il solo nel senso che nei radar rossoneri è entrato anche Kristensen, danese classe 2002. In ogni caso non sarebbe comunque un’operazione semplice visto che l’Udinese valuta sempre tantissimo i suoi gioielli”. L’esperto di calciomercato ha poi toccato anche altri temi caldi in casa Milan.

“In attesa di capire se ci potranno essere dei margini di manovra, il Milan è al lavoro anche per il rinnovo di Maignan, che in estate è stato vicinissimo al Chelsea. Il portiere francese alla fine è rimasto ma a breve la società rossonera muoverà i suoi passi per cercare di non perderlo a parametro zero. La strada per ora è tutta in salita ed è per questo che il Milan sta pensando all’eventuale sostituto. Uno di questi è sicuramente Caprile, che il Cagliari ha riscattato dal Napoli per 7 milioni. Le sue doti sono indiscutibili e le sta mostrando anche in questo avvio di stagione. L’altro obiettivo è Suzuki del Parma su cui già nell’ultima sessione di mercato erano piombati diversi club tra cui il West Ham e il Napoli. Intanto procede abbastanza spedita la trattativa per il rinnovo di Saelemaekers. L’esterno belga è centrale nel progetto tattico di Allegri per cui il Milan è pronto per una proposta nuova con tanto di adeguamento economico. Poi sarà il turno di Pulisic“. Lavori già in corso dunque in Via Aldo Rossi: il mercato è sempre in fermento.