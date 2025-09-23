Juventus, bomba di mercato! Annuncio shock: “Idea dal Milan”

La Juventus starebbe già guardando avanti e starebbe pensando alle sue possibili mosse di calciomercato in vista del prossimo futuro. La sessione estiva è stata produttiva, ma non ha certo chiuso ogni capitolo e ogni situazione, tanto in uscita quanto in entrata.

E se sul fronte dei possibili partenti eccellenti c’è sempre da definire soprattutto il futuro di un big come Dusan Vlahovic, per quanto riguarda i possibili innesti che non sono arrivati in estate c’è un profilo in particolare che manca: il centrocampista. Non c’è dubbio dunque che tra i primi obiettivi della Juve nelle prossime finestre di mercato ci sarà proprio un nuovo mediano di spessore. A tal proposito, ci sono novità interessanti.

Juventus a caccia del colpaccio di calciomercato: occhio anche a un giocatore del Milan

A fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini che, nel suo consueto editoriale per TMW, ha spiegato: “La Juventus guarda già al futuro. Le idee non mancano e il centrocampo resta un argomento di grande attualità. Comolli e Modesto sono alla ricerca di un altro profilo che possa aumentare la qualità del reparto“. Il giornalista ha poi proseguito.

“Uno dei nomi monitorati è Bernardo Silva, che è in scadenza di contratto con il Manchester City. Un’opportunità per un giocatore che sicuramente alzerebbe il livello. Un’altra occasione potrebbe essere Milinkovic-Savic. La Juventus in passato quando era alla Lazio lo ha cercato ripetutamente ma l’operazione non si è mai concretizzata anche per le richieste eccessive del club biancoceleste. La sua avventura all’Al Hilal si concluderà nel giugno 2026 e a quel punto un suo ritorno in Italia non sarebbe da escludere. Difficile che qualcosa possa muoversi già a gennaio ma la Juventus in entrambi i casi resta alla finestra”. Poi arriva la pista che porta in casa Milan.

“Un’altra ipotesi (questa sicuramente per giugno) da non sottovalutare riguarda Loftus-Cheek, che è legato al Milan fino al 2027. È evidente che i rossoneri non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare via ma nei prossimi mesi la Juventus potrebbe anche pensare di fare un’offerta“. Occhio dunque anche alla possibile suggestione di calciomercato dal Milan, con Loftus-Cheek tra i vari nomi monitorati dalla Juventus.