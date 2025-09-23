Calciomercato Juve, colpo clamoroso a centrocampo!

La Juventus guarda già avanti. Il mercato non dorme mai e il centrocampo resta il reparto su cui la dirigenza vuole alzare l’asticella.

Secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, Comolli e Modesto stanno studiando diversi profili. Il primo nome che intriga è quello di Bernardo Silva, in scadenza con il Manchester City. Un talento che darebbe subito qualità e fantasia, un’opportunità ghiotta se il portoghese decidesse di cambiare aria.

Non solo Premier. Un’altra pista porta infatti a Sergej Milinkovic-Savic. La Juve lo ha corteggiato più volte quando giocava nella Lazio, ma i costi allora erano proibitivi. Oggi il serbo è all’Al Hilal fino al 2026: difficile un colpo a breve, ma un rientro in Serie A tra due anni non è fantascienza.

Tra le ipotesi a più lungo raggio spunta anche Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Milan ha un contratto fino al 2027 e i rossoneri non pensano certo a cederlo. Però, come ricorda TMW, la Juventus potrebbe provare a tentare un affondo nella prossima estate.

La strategia bianconera

Nessun colpo imminente, almeno per ora. Ma la Juventus resta vigile. L’obiettivo è chiaro: portare a Torino un giocatore capace di alzare il livello tecnico e dare nuove soluzioni a centrocampo. Le idee non mancano, le occasioni si studiano già da oggi.