Colpaccio Milan, annuncio folle: “Botto dal Liverpool a gennaio!”

Negli ultimi giorni dell’ultimo calciomercato estivo il Milan ha già bussato alla porta del Liverpool per chiedere il difensore centrale Joe Gomez. Trattativa positiva tra le parti, ma il poco tempo a disposizione non ha remato a favore di una fumata bianca, che infatti non è arrivata.

Non è secluso che i rossoneri possano riprovarci in futuro, magari già a gennaio visto che dal mercato estivo alla fine non è arrivato un nuovo centrale. Ma in queste ultime ore sta circolando un altro nome proveniente dal Liverpool in ottica Milan. E stavolta parliamo di un vero big, che potrebbe anche sbarcare a Milano già a gennaio.

Milan, pazza idea di calciomercato per gennaio

Il Milan è sempre pronto a cogliere eventuali occasioni di mercato che possano rafforzare la rosa di Allegri in termini di qualità ma anche di esperienza internazionale. E proprio in quest’ottica potrebbe prendere quota un nome di grande spessore: quello di Andrew Robertson.

L’esterno scozzese è in scadenza di contratto con il Liverpool a fine stagione e, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe rinnovare. Una separazione ormai nell’aria che lo rende uno dei profili più appetibili per l’estate, con l’Atlético Madrid già pronto a farsi avanti. Ma attenzione: il Milan potrebbe provare a muoversi con anticipo, magari già a gennaio, per portarlo a Milano a condizioni vantaggiose e colmare il vuoto di esperienza sulla corsia mancina. Per ora infatti il due Estupinan-Bartesaghi non regala particolari sicurezze sulla fascia sinistra.

Resta da capire se il club vorrà davvero investire su un nuovo esterno sinistro già nel corso del prossimo calciomercato di gennaio. Di certo, però, Robertson è un nome da tenere in considerazione: il Liverpool è disposto a cederlo pur di non perderlo a parametro zero e, con il contratto in scadenza, i costi dell’operazione sarebbero sostenibili. Un affare che potrebbe diventare concreto con l’avvicinarsi dell’inverno.