Colpaccio Juventus, gira una voce folle: “Arriva a parametro zero!”

Quando si parla di Juventus, il calciomercato non dorme veramente mai. Tra voci, indiscrezioni e retroscena, i bianconeri restano sempre uno dei club più chiacchierati. E anche in queste settimane, mentre il focus è sul presente, a Torino si comincia già a pensare al futuro. L’idea è quella di farsi trovare pronti davanti a eventuali occasioni di mercato. E una di queste, spuntata negli ultimi giorni, ha davvero del clamoroso.

Juve, tentazione di calciomercato a parametro zero

Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe infatti messo nel mirino Bernardo Silva, stella del Manchester City con un contratto in scadenza nel 2026. Al momento il fuoriclasse portoghese non sembra intenzionato a discutere il rinnovo, aprendo così scenari affascinanti per la prossima estate. L’ipotesi di portare a Torino un giocatore del genere, per di più a parametro zero, fa gola a tutto l’ambiente bianconero.

I primi a muoversi sono stati i dirigenti del Benfica, che sognano un romantico ritorno del giocatore nel club che lo ha cresciuto. Ma il nodo economico è pesante: lo stipendio di Silva è decisamente importante e un taglio drastico per motivi di cuore non sembra nelle sue intenzioni. Ed è qui che si inserisce la Juventus, che non sarebbe l’unica italiana interessata: anche il Milan avrebbe chiesto informazioni, seppur in posizione più defilata.

Il ruolo di Jorge Mendes sarà centrale. L’agente portoghese, che ha rapporti strettissimi con entrambe le società, potrebbe facilitare le trattative. Se Bernardo Silva decidesse di lasciare il City, per la Serie A sarebbe un colpo di altissimo livello: a 31 anni può ancora garantire stagioni di qualità assoluta, con esperienza internazionale e leadership tecnica.

Resta l’ostacolo più grande: i circa 10 milioni di euro netti che il fantasista percepisce in Inghilterra. Superare questa barriera sarebbe la chiave per trasformare il sogno in realtà. Ma alla Continassa l’idea non viene più scartata a priori: Comolli ci starebbe pensando davvero e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per tentare il colpaccio.