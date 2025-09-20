Vlahovic-Juventus, Balzarini sgancia la bomba di calciomercato

Sul futuro di Dusan Vlahovic resta più di un punto interrogativo. A dirlo, senza giri di parole, è Gianni Balzarini, che nel suo canale YouTube ha analizzato la situazione legata al possibile rinnovo dell’attaccante serbo con la Juventus. Balzarini ha spiegato che, al momento, non ci sono passi concreti: «C’è poco da aggiungere. È una questione da vivere giorno per giorno per capire cosa accadrà. Io continuo a essere pessimista sul rinnovo, perché la Juventus non può sostenere questo tipo di spesa».

Il nodo è economico. «La proposta della Juve non c’è, non è partita e non so se partirà. Possibile che le parti si lascino con una stretta di mano a fine stagione», ha aggiunto il giornalista, rispondendo a chi ipotizzava un rinnovo al ribasso. L’ingaggio di Vlahovic è il vero problema: circa 12 milioni complessivi l’anno, bonus inclusi. «Lui continua a guadagnare 7 + 1, o 8 + 2, poi c’è un ulteriore bonus che lo porta a 12 milioni. Un esborso che la Juve non può permettersi», ha ricordato Balzarini.

Secondo il giornalista, tutto dipenderà dai prossimi mesi. Se il serbo segnerà tanto e darà un contributo decisivo alla stagione, non è escluso che si trovi una formula particolare per trattenerlo. Ma al momento lo scenario più realistico resta quello di un addio a fine contratto, con la Juventus che dovrà comunque fare i conti con i limiti di bilancio.