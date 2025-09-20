Milan, ci siamo: Tare può chiudere subito due trattative pesanti!

Milan, il mercato non dorme mai: Tare pensa già alle prossime mosse in vista del futuro. Un paio di trattative già ben avviate possono concludersi positivamente e occhio ai sondaggi per sostituire chi può andare via: il punto sulle ultime novità.

Nemmeno il tempo di archiviare il calciomercato estivo che in casa Milan si guarda già avanti. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per pianificare i prossimi passi, pensando sia al mercato di gennaio che alle strategie per la prossima stagione. Sul tavolo ci sono infatti diverse situazioni calde.

Milan, doppia firma vicina

La priorità assoluta, al momento, riguarda i rinnovi. I due nomi in cima alla lista sono quelli di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, entrambi con contratto in scadenza nel 2027 e considerati pilastri del progetto tecnico di Max Allegri.

Con l’americano il Milan vuole prolungare l’accordo fino al 2029, con un adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe portarlo a 5 milioni di euro più bonus, sfruttando anche i vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Dialoghi avviati anche per Saelemaekers, che dovrebbe arrivare a guadagnare sui 3 milioni di euro a stagione. Le parti sono al lavoro da qualche settimana e l’ottimismo cresce: la sensazione è che si possa chiudere positivamente in tempi brevi con entrambi. Ma non è ancora tutto, anzi.

Un addio sempre più probabile: occhio al sostituto

Diverso, infatti, il discorso per Mike Maignan. Il contratto del portiere francese scade a fine stagione e i colloqui per il rinnovo, interrotti mesi fa, non sono mai ripartiti. La rottura appare evidente: Maignan è deluso dalla gestione della trattativa e, al momento, non ci sono spiragli per un prolungamento. L’ipotesi di perderlo a parametro zero è concreta e il Milan, per non farsi trovare impreparato, ha già iniziato a muoversi e a sondare il mercato alla ricerca del possibile erede di Magic Mike.

I profili seguiti con maggiore interesse sono due: Zion Suzuki, rivelazione del Parma, ed Elia Caprile, protagonista al Cagliari. Per il giapponese i gialloblù chiedono oltre 30-35 milioni, mentre per l’azzurro la valutazione è vicina ai 25 milioni. Tare, comunque, tiene aperte anche altre piste internazionali: l’obiettivo è non farsi cogliere di sorpresa nel caso in cui l’addio di Maignan diventasse realtà a fine stagione.