Calciomercato Juve, bomba improvvisa su Dusan Vlahovic

Il nome di Dusan Vlahovic gira forte nei corridoi del Barcellona. Da settimane, ormai. A catalogarlo come possibile erede di Robert Lewandowski sono stati direttamente i dirigenti blaugrana, che lo considerano il profilo ideale per il dopo-Lewy.

L’attaccante serbo, 25 anni, ha tutto: fisico, gol, carattere. E – dettaglio che a Barcellona non passa inosservato – la possibilità di arrivare a parametro zero se non dovesse arrivare il rinnovo con la Juventus. Un rinnovo che, va detto, non è ancora stato chiuso.A Torino non è sempre titolare, ma resta decisivo. Con Igor Tudor in panchina ha già firmato 4 gol e 1 assist in appena 4 presenze, una sola da titolare. Dati che spiegano perché il Barça lo tenga d’occhio.

Non è l’unico interessato. Atlético Madrid e Manchester United hanno già sondato il terreno, anche se si sono mossi su altri attaccanti: Julián Álvarez e Sørloth per i colchoneros, Šeško per lo United. Una concorrenza che oggi sembra meno pressante, ma che resta lì.Portarlo in Catalogna non sarebbe semplice. Ingaggio alto, bonus alla firma, equilibrio dei conti: il Barça deve pesare tutto, e i margini non sono larghi. Intanto la Juventus prova a chiudere la porta. A Torino sanno bene quanto Vlahovic pesi sul progetto e preparano una nuova proposta di rinnovo per evitare di perderlo a zero. Una partita ancora tutta da giocare, tra voci di mercato e trattative che entrano nel vivo.