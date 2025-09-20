Addio Juventus, l’annuncio è clamoroso: “Può andare al Milan!”

Come ben sappiamo, il calciomercato non ha regole e può sempre succedere di tutto come ben sanno diversi club di Serie A tra cui Juventus e Milan. A tal proposito, proprio in queste ultime ore sono spuntate alcune indiscrezioni che coinvolgono direttamente bianconeri e rossoneri, le cui strade potrebbero incontrarsi anche sul mercato nel prossimo futuro.

In particolare, parliamo di un giocatore che potrebbe potenzialmente cambiare sponda, passando dalla Juve al Milan. In estate si è parlato di un’ipotesi di calciomercato del genere per quanto riguardava Dusan Vlahovic, ma ora il calciatore in questione è un altro ancora.

Dalla Juventus al Milan: nuova pazza idea di calciomercato

Con il futuro di Mike Maignan sempre più in bilico, il Milan sta iniziando a muoversi per il futuro della propria porta e, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, avrebbe messo nel mirino Mattia Perin. Il portiere classe 1992, attualmente secondo di Di Gregorio alla Juventus, sarebbe un profilo particolarmente gradito a Massimiliano Allegri per raccogliere l’eredità di Maignan, che pare appunto destinato a lasciare i rossoneri a parametro zero al termine della stagione.

Perin, dal canto suo, non chiuderebbe affatto alla possibilità di trasferirsi a Milano: l’idea di tornare titolare lo affascina e potrebbe spingerlo ad accettare subito la sfida. Per questo non è escluso che il Milan provi a formulare un’offerta già a gennaio. La Juve valuta il cartellino del giocatore attorno ai 4 milioni di euro: una cifra alla portata che potrebbe favorire la chiusura dell’operazione. Occhio dunque a questo possibile asse di calciomercato tra Milan e Juventus per Mattia Perin.