Juventus, annuncio col botto: “Offerta clamorosa da 70 milioni!”

Nel corso dell’ultimo calciomercato estivo, il tema attacco è stato centralissimo in casa Juventus. Ci sono state diverse telenovele a tenere banco in ambiente bianconero. Dal colpo Jonathan David alla spinosa situazione – mai risolta – legata al futuro di Dusan Vlahovic, passando per l’estenuante rincorsa a Kolo Muani e finendo con il colpo Lois Openda nel finale di mercato.

Insomma, tante situazioni bollenti, ma le novità e le sorprese potrebbero non essere ancora finite per la Juve. Anzi, stando ad alcune delle ultime news che stanno rimbalzando in queste ore in orbita bianconera, starebbe già bollendo in pentola qualcosa di davvero clamoroso in vista del prossimo futuro.

Juventus, clamorosa suggestione di calciomercato da 70 milioni

Attenzione perché il Bayern Monaco non avrebbe mai smesso di tenere sotto osservazione Openda, nonostante il recente trasferimento dell’attaccante belga a Torino. Il classe 2000 della Juventus resta infatti un profilo molto gradito ai bavaresi, che lo seguivano già ai tempi del Lipsia. E c’è di più.

Secondo quanto riportato dal noto portale spagnolo specializzato in calciomercato Fichajes.net, il club tedesco starebbe addirittura valutando la possibilità di mettere sul tavolo una proposta importante, da ben 70 milioni di euro, per provare a riportare Openda in Bundesliga nella prossima stagione. Per ora si tratta solo di voci, ma la suggestione è clamorosa e da tenere in seria considerazione in vista del prossimo futuro.