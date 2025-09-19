Colpaccio Milan, tutto confermato: “Arriva a gennaio!”

Arrivano conferme sulla volontà del Milan di chiudere un colpo importante già in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Tanti obiettivi sulla lista di Tare e Moncada, ma occhio a un nome che sta emergendo con forza nelle ultime ore.

Nemmeno il tempo di archiviare il mercato estivo e il Milan sta già pianificando le prossime mosse per gennaio. L’idea della dirigenza è chiara: completare il lavoro fatto nei mesi scorsi e andare a prendere quei rinforzi che erano stati messi in preventivo ma che non sono arrivati in tempo per l’inizio della stagione. E come vi avevamo anticipato, c’è un colpo ben preciso che il Milan vorrebbe mettere a segno già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

In cima alla lista dei desideri c’è infatti un difensore centrale, un profilo che Massimiliano Allegri avrebbe voluto già in estate per allungare la rosa e dare più soluzioni al reparto arretrato. Sulla lista di Tare e Moncada sono finiti tanti nomi, da Foyth a Gila, da Joe Gomez a Djimsiti e altri ancora. Ma nelle ultime ore sta emergendo un altro profilo.

Milan, ecco l’obiettivo di calciomercato per la difesa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome cerchiato in rosso è quello di Thomas Kristensen dell’Udinese. Il possente danese ha stregato gli osservatori rossoneri, in particolare con la sua prestazione nella sorprendente vittoria dell’Udinese contro l’Inter a San Siro. Una prova che ha fatto scattare l’interesse concreto del Milan, che starebbe valutando di affondare il colpo.

Il club friulano aveva già respinto negli ultimi giorni del mercato estivo un’offerta da 15 milioni di euro arrivata dall’Aston Villa. Una cifra che oggi potrebbe rappresentare solo la base d’asta: se Kristensen continuerà a offrire prestazioni di questo livello, il prezzo è destinato a salire.

Proprio per questo motivo a Casa Milan si starebbe ragionando sulla possibilità di muoversi già a gennaio, per anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore prima che diventi un obiettivo di calciomercato anche per altri club. Qualora l’Udinese decidesse di non aprire a una cessione a stagione in corso, il nome di Kristensen resterebbe comunque in cima alla lista di Moncada e Tare in vista dell’estate 2026.