Juventus, clamoroso Vlahovic! Dicono che il contratto…

Gol su gol, Dusan Vlahovic sta trascinando la Juventus in questo avvio di stagione. Ma sul fronte rinnovo, niente passi avanti.

Juventus, occhio alla situazione sui rinnovi

Come riporta Sportmediaset, le posizioni tra il club e l’attaccante serbo restano distanti. Il contratto scade a giugno e Vlahovic non sembra disposto a scendere sotto i 12 milioni di euro a stagione che già percepisce. Una cifra importante, che al momento la Juve non vuole confermare alle stesse condizioni. A Torino sperano che l’attaccante possa ammorbidire la richiesta nei prossimi mesi, magari anche grazie ai risultati sul campo. Ma servirà uno sforzo da entrambe le parti: un piccolo passo di Vlahovic, un’apertura della società.

Per ora la situazione è questa: Vlahovic continua a fare gol e a tenere in alto la Juventus, mentre il rinnovo resta un nodo da sciogliere, forse già decisivo per il futuro bianconero.