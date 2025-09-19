Calciomercato Juve, Vlahovic ha deciso il suo futuro

Il futuro di Dusan Vlahovic resta un rebus. Il contratto con la Juventus scade a fine stagione e il centravanti serbo, classe 2000, ha già messo in chiaro le sue condizioni.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, Vlahovic accetterebbe di restare a Torino solo davanti a una proposta da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra pesante, che la Juventus fatica a garantire e che di fatto mette la trattativa in salita fin dall’inizio.Una richiesta che chiude la porta anche all’Inter, interessata ma distante da simili ingaggi. Diverso il discorso per alcune big europee. Il centravanti guarda infatti con più interesse alla Spagna rispetto alla Premier League: Barcellona e Atletico Madrid starebbero già valutando l’idea del colpo a parametro zero. Per la Juve il tempo stringe: senza rinnovo, Vlahovic potrebbe liberarsi gratis e scegliere la sua prossima destinazione già nei primi mesi del 2026. Un rischio enorme per il club bianconero e una tentazione forte per le big della Liga.