Juventus, voce clamorosa di mercato su Yildiz: è deciso

La Juventus non ci pensa nemmeno: Kenan Yildiz resta a Torino. Punto. Il talento turco, classe 2005, è diventato troppo importante per finire nelle chiacchiere di mercato.

Come racconta Calciomercato.com, il direttore generale Comolli non vuole nemmeno sentire parlare di offerte. Zero. E pensare che nelle ultime settimane qualche club si era già mosso, forte delle prestazioni del ragazzo – gol decisivo anche contro l’Inter – ma la risposta è stata la stessa: niente da fare.

La Juve, anzi, rilancia. Sul tavolo c’è un nuovo contratto che porterebbe la scadenza a giugno 2030. L’idea è blindare il giocatore e garantirgli un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Altro che i 70 milioni di cui si è parlato in giro: per la società il suo valore è molto di più.

Un progetto a lunga scadenza

Per i bianconeri Yildiz non è solo il presente. È il futuro su cui costruire. Carattere, tecnica, la personalità di chi sembra già veterano: qualità che convincono a puntare su di lui come perno della squadra dei prossimi anni. Insomma, niente aste, niente trattative last minute. La Juventus fa muro e blinda il suo gioiello: Kenan Yildiz resta, e resterà a lungo.