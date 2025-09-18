Calciomercato Juventus, possibile colpo totalmente a sorpresa

Nuova pista di mercato per la Juventus. Dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione che stuzzica: i bianconeri potrebbero tentare l’affondo per Ferland Mendy, terzino sinistro francese del Real Madrid, classe 1995.

Secondo quanto riportato da Elgoldigital, il Real starebbe pensando di mettere sul mercato il giocatore già a gennaio. Non è più un titolare fisso e il club avrebbe fissato il prezzo intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che, tra l’altro, potrebbe anche scendere se le parti trovassero l’accordo giusto.

La valutazione della Juventus

Per la Juve sarebbe un’operazione interessante: profilo internazionale, esperienza in Champions e costo non proibitivo. Resta da capire, però, se la dirigenza bianconera deciderà davvero di muoversi durante la finestra invernale. Per ora è solo un’idea, una suggestione di mercato. Ma gennaio si avvicina, e Mendy – con il Real pronto a trattare – potrebbe diventare una tentazione concreta per la Juventus.