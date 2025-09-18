Juventus, bomba dalla Spagna: “Colpo dal Real Madrid a gennaio!”

Stando alle ultime news che rimbalzano direttamente dalla Spagna, già a gennaio la Juve potrebbe tentare un colpo di calciomercato decisamente importante in casa Real Madrid. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come già vi abbiamo raccontato, il calciomercato rimane un tema sempre verde in casa Juventus. La Vecchia Signora, in effetti, non ha chiuso proprio tutti i fronti aperti in estate e già in vista dei prossimi mesi sono attese novità importanti. L’esempio più lampante è rappresentata dalla grana relativa al futuro di Dusan Vlahovic, non risolta nel corso dell’ultimo mercato estivo. Ma non solo.

In vista di gennaio infatti la Juve potrebbe tornare a intervenire in entrata per rinforzare e completare la rosa a disposizione di Igor Tudor. A tal proposito, nelle ultime ore sta rimbalzando un’indiscrezione abbastanza clamorosa direttamente dalla Spagna, secondo cui i bianconeri potrebbero tentare un affondo per un giocatore del Real Madrid.

Juventus, idea di calciomercato dal Real Madrid: le ultime news dalla Spagna

Secondo quanto riportato da Elgoldigital, la Juve starebbe valutando la possibilità di fare un tentativo concreto per Ferland Mendy, terzino sinistro classe 1995 attualmente in forza al Real Madrid. Il club spagnolo, che non considera più il francese un titolare inamovibile, sarebbe pronto a metterlo sul mercato già a gennaio.

La richiesta si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra tutto sommato accessibile per i parametri di mercato della Juventus e che, secondo alcuni rumors, potrebbe persino essere negoziata al ribasso. Vedremo dunque se il club bianconero deciderà di muoversi veramente per regalare a Tudor un rinforzo importante sulla corsia mancina già a gennaio.