Bomba Sky: assalto Milan al gioiello che fa impazzire Allegri!

Il Milan prepara le sue prossime mosse di calciomercato: nel mirino di Allegri e Tare ci sono diversi nomi, ma uno in particolare intriga il club rossonero. Ecco le ultime news.

Anche se il calciomercato si è chiuso da poche settimane, in casa Milan si lavora già in ottica futura. La dirigenza e Allegri hanno iniziato a pianificare le prossime mosse, consapevoli che già a gennaio potrebbe muoversi qualcosa di importante, soprattutto nei reparti che in estate sono rimasti un po’ corti. Il primo focus è sulla difesa, ma non solo.

I rossoneri infatti stanno tenendo d’occhio anche altri ruoli, pensando già a come migliorare la rosa per il futuro. E in questo senso, Allegri avrebbe le idee chiarissime su un talento che ha stregato mezza Europa: un nome che in estate era già stato accostato al Milan e che, stando alle ultime indiscrezioni, resta in cima alla lista per le prossime sessioni di mercato.

Milan, calciomercato in fermento: confermato l’interesse per un gioiello

A confermare la notizia è stato Luca Cilli di Sky Sport, che sul proprio profilo X ha rivelato che il Milan continuerà a seguire con attenzione Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille. Secondo il giornalista, per Allegri il talentuosissimo Bouaddi è il giocatore del futuro ed era uno dei primi profili segnalati a Tare quando si discuteva di come reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Reijnders.

Bouaddi è uno dei prospetti più promettenti del calcio francese: appena 17 anni e già titolare fisso in Ligue 1, con una notevole esperienza maturata tra i professionisti. Il Milan lo aveva seguito già durante l’ultima finestra estiva e potrebbe tornare alla carica se dovessero presentarsi le condizioni giuste. Tare lo monitora con estrema attenzione e, qualora si aprisse uno spiraglio, l’affondo rossonero diventerebbe più che una semplice ipotesi.