Calciomercato Juve, notizia clamorosa: annuncio su Yildiz

La Juventus non vuole correre rischi. Niente voci di cessione, niente aste: l’idea è blindare il proprio talento più brillante per gli anni a venire. Da settimane a Torino si lavora a un rinnovo pesante. L’obiettivo è chiaro: prolungare il contratto del giovane fenomeno turco fino a giugno 2030, con uno stipendio da 5 milioni a stagione bonus compresi. Un segnale forte, che spazza via ogni ipotesi di partenza. Arrivato nel settore giovanile bianconero nel 2022, il classe 2005 ha bruciato le tappe. A novembre 2023 il debutto in prima squadra, poi una crescita costante: 87 presenze ufficiali, 17 gol e 14 assist in meno di due anni. Numeri che raccontano da soli il peso che si è guadagnato nello spogliatoio.

Il rendimento non è passato inosservato nemmeno fuori dall’Italia. Con la nazionale turca ha già collezionato 23 presenze e messo a segno 2 reti, confermando di essere pronto anche per il palcoscenico internazionale. La Juventus ha già respinto più di una proposta, alcune arrivate da club di Premier e Liga. L’intenzione è chiara: nessuna cessione, il ragazzo resta al centro del progetto di Igor Tudor. Il nuovo contratto, se tutto andrà come previsto, sarà l’ultimo tassello per blindare uno dei gioielli più luminosi del futuro bianconero.