Juventus, addio Vlahovic! Annuncio col botto: “Al suo posto…”

La Juventus si starebbe già guardando attorno in previsione dell’addio di Vlahovic, che con ogni probabilità dovrà essere sostituito nelle prossime finestre di calciomercato. Sul taccuino di Giuntoli e soci ci sono diversi nomi, italiani e stranieri, come riferito da calciomercato.com che ha fatto una panoramica di tutti i possibili obiettivi finiti sulla lista della Juve.

Il profilo che sembra intrigare di più è quello di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta convince sia per caratteristiche tecniche che per sostenibilità economica, e potrebbe diventare un obiettivo concreto già a gennaio, nel caso in cui Vlahovic dovesse lasciare Torino prima della fine della stagione. Ma, come detto, Lookman non è assolutamente l’unica idea per l’attacco del futuro.

Secondo Tuttosport, la Juventus sta valutando altre soluzioni, partendo da giocatori già rodati in Serie A: Gianluca Scamacca, su cui pesa ancora qualche incognita legata al rendimento dopo l’infortunio della scorsa stagione, Santiago Castro del Bologna – corteggiato in queste ore anche dall’Al Hilal di Simone Inzaghi – e Mateo Pellegrino del Parma, giovane in crescita e molto apprezzato per prospettiva. Ma la Juve continua a sondare anche il mercato estero.

Non solo Serie A: gli altri obiettivi di calciomercato della Juventus per l’attacco

In Premier League torna di moda il nome di Joshua Zirkzee, che al Manchester United non sembra trovare lo spazio desiderato ma che a Torino continua a piacere. Poi c’è la pista francese: in Ligue 1, infatti, sono due i nomi segnalati da Tuttosport come osservati speciali degli scout bianconeri.

Il primo è Gonçalo Ramos del PSG, che potrebbe diventare un’ottima opportunità di calciomercato se i parigini aprissero alla cessione. Poi c’è il talentino George Ilenikhena, classe 2006 del Monaco, che la Juventus potrà osservare da vicino nella sfida di Champions League in programma a gennaio. La caccia all’erede di Vlahovic è ufficialmente partita, e la sensazione è che la Vecchia Signora voglia farsi trovare pronta.