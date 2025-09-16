Yildiz dice addio alla Juventus? Annuncio (quasi) UFFICIALE

Per la Juventus, Kenan Yildiz è semplicemente non trattabile. Come riportato da Calciomercato.com, il dg Comolli ha fatto sapere che non prenderà in considerazione proposte né a breve né a medio termine per il cartellino dell’attaccante turco classe 2005. Il messaggio al mercato è netto: nessuna asta, nessun tavolo di trattativa. La decisione arriva sull’onda dell’ennesima prestazione da protagonista — anche nel successo di ieri contro l’Inter — e fotografa il ruolo che il club gli attribuisce: perno tecnico presente e futuro del progetto bianconero.

Parallelamente, la Juve sta accelerando sul fronte contrattuale per blindarlo in modo definitivo. In società la valutazione interna del giocatore è considerata ben oltre i 70 milioni circolati nelle ultime settimane, cifra che non rappresenta un punto di partenza ma, semmai, un riferimento ormai superato. L’idea è quella di un prolungamento fino a giugno 2030, con un adeguamento economico intorno ai 5 milioni di euro a stagione: un pacchetto pensato per riconoscere la crescita del calciatore, disincentivare qualsiasi assalto esterno e dare continuità a un percorso già intrapreso.

In sostanza, la linea bianconera è chiara: Yildiz resta al centro del progetto sportivo e non è in vendita. Il rinnovo a lunga scadenza con ingaggio rafforzato è la strada scelta per mettere al sicuro il talento e chiudere la porta a future tentazioni.