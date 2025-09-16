E’ tutto vero, arrivano conferme: “La Juventus vuole un colpo folle!”

Quando si parla di Juventus, il tema calciomercato non tramonta praticamente mai. Tra voci, news e indiscrezioni, la Juve è sempre tra i club più chiacchierati in assoluto. E non è un caso, visto che – stando alle ultime notizie – i bianconeri starebbero già valutando le loro prossime mosse di mercato in vista del futuro. Con un occhio particolare puntato sulle possibili occasioni. E negli ultimi giorni ne è spuntata una veramente folle e di spessore assoluto, sulla quale arrivano conferme.

Juventus, il grande sogno di calciomercato per il 2026

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus si sarebbe ufficialmente messa in fila per Bernardo Silva. Il fuoriclasse portoghese, in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2026, al momento non sembra intenzionato a discutere un rinnovo, e questo apre scenari intriganti in chiave mercato. L’idea di mettere le mani su un giocatore di questa caratura, addirittura a parametro zero tra meno di dodici mesi, stuzzica parecchio la Juve e non solo.

I primi a muoversi sono stati i dirigenti del Benfica, che sognano di riportarlo a casa: il club di Lisbona lo ha lanciato da ragazzino, prima del passaggio al Monaco e poi al City. Ma la strada per il ritorno a casa non è semplice, perché l’ingaggio di Silva è molto alto e difficilmente il giocatore accetterebbe un taglio netto solo per motivi di cuore. Ed è qui che entra in scena la Juventus, così come anche il Milan che si sarebbe interessato.

La partita si giocherà soprattutto attraverso Jorge Mendes, agente del giocatore che vanta ottimi rapporti sia con i bianconeri che con i rossoneri. Il super manager portoghese ha infatti di recente chiuso diverse trattative importanti sia con la Juve che con il Milan, che però al momento sarebbe un po’ più defilato rispetto alla Vecchia Signora.

Se Bernardo Silva decidesse davvero di lasciare il City per vivere una nuova avventura, sarebbe un innesto di altissimo profilo per la Serie A. A 31 anni, il portoghese ha ancora diverse stagioni ad alto livello davanti a sé e la sua versatilità unita alla grandissima esperienza internazionale e a qualità enormi lo renderebbero un vero leader tecnico e tattico per chiunque.

Resta però un ostacolo importante: i circa 10 milioni di euro netti che percepisce annualmente in Premier League. Superato questo scoglio, la Juventus potrebbe davvero regalarsi un colpo in grado di cambiare il volto della squadra. Comolli ci starebbe pensando sul serio.