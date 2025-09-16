Calciomercato Juve, Balzarini sgancia il siluro! Pare che…

Gianni Balzarini, nel suo ultimo video su YouTube ripreso da Reggionelpallone.it, torna sul tema Dusan Vlahovic e spiega che le indiscrezioni riguardo a contatti esplorativi dell’Inter stanno trovando conferme. Nulla di clamoroso, sottolinea: a Milano è prassi sondare con anticipo situazioni potenzialmente favorevoli, soprattutto quando c’è la prospettiva di operazioni a parametro zero. Da quando in casa Juventus si è intuito che il rinnovo dell’attaccante non fosse scontato, i nerazzurri si sarebbero informati, muovendosi in linea con la loro politica di mercato.

Juventus, bombe di calciomercato

Questo, però, non equivale affatto a dire che l’affare si farà. Un “sondaggio” resta tale: serve a prendere informazioni, non è un passo decisivo verso la chiusura. Meglio quindi attenersi all’attualità e non trarre conclusioni affrettate, perché i presupposti possono cambiare rapidamente e i margini di incertezza restano alti.

Ecco qual è lo scenario

Lo scenario è, infatti, fluido: nel corso della stagione potrebbero emergere nuovi equilibri o interessi che rimescolano le carte. Non è da escludere che Juventus e Vlahovic, pur partiti da posizioni distanti, trovino strada facendo il terreno per riaprire il dialogo e impostare un prolungamento del contratto. In sintesi: l’Inter si è informata, com’è nel suo stile, ma da qui a parlare di trasferimento ce ne corre; tutto resta possibile, compresa la permanenza del serbo a Torino con un accordo rinnovato.