Milan, colpo folle dal Real Madrid: “Arriva a gennaio!”

L’ultimo calciomercato estivo del Milan si è chiuso con l’arrivo di Christopher Nkunku per l’attacco. Un giocatore di talento e con grande esperienza internazionale, ma che non rappresenta propriamente il classico centravanti d’area. Allegri, però, continua a chiedere un numero 9 vero, un bomber da affiancare a Santiago Gimenez per completare l’attacco rossonero.

Per questo motivo, in vista della sessione di gennaio, la dirigenza rossonera potrebbe tornare a muoversi con decisione per un profilo diverso, approfittando di eventuali occasioni che il mercato offrirà. E una di queste, secondo alcune indiscrezioni, arriverebbe direttamente dal Real Madrid.

Milan, occasione di calciomercato dal Real: le ultime news

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano O Globo, i Blancos starebbero valutando l’ipotesi di cedere in prestito Endrick, il loro gioiello classe 2006 che però fatica a ritagliarsi uno spazio importante. Ma l’indiscrezione è ancora più interessante perché, stando a quanto rivelato, Carlo Ancelotti – che oltre a essere il tecnico del Brasile conosce bene il ragazzo avendolo già allenato proprio al Real – avrebbe suggerito al ragazzo di tentare un’esperienza in Serie A per crescere e trovare più spazio.

Napoli e appunto Milan sarebbero le due squadre italiane più attente alla situazione e pronte a cogliere l’opportunità, qualora il Real dovesse davvero dare il via libera alla partenza del giovane attaccante. Ovviamente non mancano i club stranieri interessati, segno che Endrick sta già catalizzando l’attenzione dei top team europei in vista della sessione invernale di calciomercato.

La palla passa ora al Milan: Tare e Allegri dovranno decidere se affondare il colpo e trasformare quella che oggi è solo una suggestione in un obiettivo concreto per il mercato di gennaio.