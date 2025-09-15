Mercato Juventus, addio clamoroso: “Hanno già scelto il sostituto”

Il futuro di Gleison Bremer torna a far discutere. Dall’Inghilterra rimbalzano voci pesanti: il Liverpool avrebbe messo nel mirino il difensore brasiliano, colonna della retroguardia della Juventus. Secondo quanto riportato da TeamTalk, i Reds sarebbero pronti a presentare un’offerta importante nella prossima finestra estiva di calciomercato, nonostante alla Continassa continuino a considerare Bremer un intoccabile assoluto. Ma, a fronte di proposte indecenti, tutto potrebbe succedere.

Una situazione che, inevitabilmente, costringe la Juve a ragionare su eventuali contromosse di mercato. Perché se davvero dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Bremer, di quelle veramente impossibili da rifiutare, il club bianconero non può farsi trovare impreparato.

Juventus, l’obiettivo di calciomercato come erede di Bremer

Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza avrebbe già individuato il nome giusto per rimpiazzare Bremer in caso di addio: Marc Guehi. Il centrale del Crystal Palace, punto fermo della nazionale inglese, ha il contratto in scadenza a giugno e rappresenterebbe una vera e propria occasione di mercato a parametro zero.

Un profilo giovane (25 anni), affidabile e in crescita, che però è già di spessore internazionale e fa gola a mezza Europa. Oltre alla Juventus, infatti, anche club come Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Barcellona lo stanno monitorando da vicino. Per i bianconeri, dunque, la concorrenza sarebbe agguerritissima e servirebbe un’azione rapida e decisa per assicurarsi il suo sì.