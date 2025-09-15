Juventus, annuncio bomba di calciomercato poco fa!

Gianni Balzarini, in un video sul suo canale YouTube, ha spiegato — come riportato da Reggionelpallone.it — quanto la Juventus potrebbe incassare se Atlético Madrid e Nottingham Forest esercitassero i riscatti di Nico González e Douglas Luiz. Per Douglas Luiz: trasferimento al Nottingham Forest in prestito oneroso da 3 milioni, con obbligo di riscatto a 25 milioni legato ad almeno 15 presenze da 45 minuti ciascuna. In passato, nella sua esperienza inglese, aveva accumulato 50 presenze (molte oltre i 45’). Nell’ultima stagione, però, le gare con almeno 45 minuti sono state 8: un dato da tenere d’occhio perché la condizione si attivi. Per Nico González: prestito all’Atlético a 1 milione, con obbligo fissato a 32 milioni al raggiungimento di 21 presenze in Liga. È una soglia in linea con le sue ultime due annate: 22 presenze con la Fiorentina e 21 con la Juventus. Pur con qualche stop muscolare a tratti, le premesse per il riscatto ci sono. In sintesi, tra i due affari la Juve potrebbe incassare circa 55 milioni dalla prossima stagione. Somma che, tra rate e tempistiche, aiuterebbe comunque a mettere in ordine i conti.