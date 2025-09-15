Calciomercato Juve, colpo di scena su Vlahovic! Ceccarini dice…

La Juventus si muove in sede di calciomercato: grosse novità in arrivo?

Su TMW, Nicolò Ceccarini fa il punto sui rinnovi in casa Juventus per Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, due casi però molto diversi tra loro. Per Yildiz: la Juve lavora da tempo all’estensione. Il talento turco ha già mostrato il suo valore e il club vuole blindarlo, anche perché le richieste non mancano. Siamo ai dettagli: accordo molto avanzato, con firma fino al 2030 e stipendio intorno ai 4,5 milioni a stagione più bonus.

News pesanti di mercato: occhio a Vlahovic…

Chiusa questa pratica, toccherà a Vlahovic. L’obiettivo è rivedere l’ingaggio: i 12 milioni dell’ultimo anno non sono più sostenibili. Comolli e Modesto proveranno a trovare un’intesa per evitare il rischio di perderlo a zero. Molto dipenderà anche dalla volontà del serbo, che, pur essendo stato sul mercato nell’ultima finestra, non ha mai davvero spinto per andarsene nonostante il forte interesse del Milan.