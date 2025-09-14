Yildiz, arriva annuncio bomba di calciomercato! | Juventus

Mercato fermo, ma non le trattative interne. A Torino lo sanno: i rinnovi pesano quanto un colpo in entrata. E le prossime mosse bianconere hanno già due nomi grossi. Il primo è Kenan Yildiz. La trattativa per il prolungamento è praticamente fatta. Giorni caldissimi, dicono da TMW. Il talento turco ha convinto tutti, dentro e fuori dallo Stadium. Le sirene dall’estero non mancano, per questo la Juventus ha accelerato.

Si parla di un accordo fino al 2030, con ingaggio vicino ai 4,5 milioni più bonus. Mancano solo gli ultimi dettagli: la fumata bianca può arrivare davvero da un momento all’altro. Poi c’è Dusan Vlahovic. Situazione diversa, va detto. Il serbo oggi guadagna circa 12 milioni a stagione, cifra pesante per le casse bianconere e difficile da confermare.

La coppia Comolli-Modesto non vuole rischiare di perderlo a parametro zero. Per questo preparerà un’offerta di rinnovo, ma servirà anche la volontà del giocatore. Durante l’ultima finestra di mercato, nonostante l’interesse del Milan, Vlahovic non ha mai spinto per lasciare Torino. La Juventus, insomma, lavora su due fronti. Yildiz quasi chiuso, Vlahovic in attesa. Due rinnovi che pesano sul futuro e che, se andranno in porto, daranno a Tudor la certezza di ripartire da due pedine chiave: il giovane che incanta e il bomber che può ancora decidere le partite.