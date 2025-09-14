Colpaccio Milan a parametro zero! Poco fa l’annuncio improvviso

Anche se la sessione estiva di calciomercato si è chiusa da poco, in casa Milan il tema resta più che mai attuale. L’ultima campagna acquisti ha portato tanti movimenti, sì, ma ha lasciato anche qualche dubbio e la sensazione che la rosa non sia stata completata del tutto.

Il lavoro fatto da Igli Tare e dalla dirigenza è stato importante: via tanti giocatori, dentro nuovi innesti per rivoluzionare la squadra. Eppure, osservando l’organico a disposizione di Allegri, sembra che manchi ancora qualcosa per avere un Milan davvero competitivo in ogni reparto.

Per questo, nelle ultime ore sono tornate a circolare voci interessanti sul fronte mercato. Si parla addirittura di un possibile innesto a parametro zero, da pescare subito tra i big rimasti senza contratto.

Milan, grossa idea di calciomercato a sorpresa

Il reparto che più di tutti ha bisogno di rinforzi è la difesa. Non è arrivato quel centrale in più che Allegri sperava e, sulle corsie esterne, restano alcuni punti interrogativi. Per quanto riguarda la fascia mancina, Pervis Estupinan non ha ancora convinto nel ruolo di erede di Theo Hernandez.

Per questo, secondo quanto riportato da Il Posticipo, il Milan avrebbe messo gli occhi su Sergio Reguilón. Il terzino spagnolo, classe 1996, è attualmente svincolato e rappresenta un’occasione ghiotta per qualità, esperienza e costo dell’operazione.

Per il Milan sarebbe un colpo intelligente e a costo zero, utile per aumentare il livello complessivo della rosa rossonere e nello specifico della retroguardia a disposizione di Allegri. Reguilón è fisicamente integro, conosce i palcoscenici più prestigiosi e sarebbe in grado di dare al tecnico livornese più alternative e più equilibrio, soprattutto in un reparto che oggi appare incompleto. Una mossa che, se concretizzata, potrebbe cambiare il volto della fascia sinistra rossonera.