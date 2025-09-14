Clamoroso Juventus: Vlahovic all’Inter! Annuncio improvviso poco fa

Dopo le voci di calciomercato circolate negli ultimi tempi, arrivano nuove indiscrezioni riguardanti la clamorosa possibilità che Dusan Vlahovic possa salutare la Juventus per approdare all’Inter nel prossimo futuro. Ecco le ultime news.

Chiuso il calciomercato estivo, in casa Juve rimane la grana legata al futuro di Vlahovic. Rimasto a Torino con un ingaggio pesantissimo e in scadenza di contratto alla fine di questa stagione, per il centravanti serbo si fa sempre più concreta la possibilità di svincolarsi a parametro zero il prossimo giugno.

Ma la beffa per la Juventus potrebbe anche essere doppia, visto che – stando ad alcune delle ultime news di calciomercato – alla finestra ci sarebbe l’Inter. E sappiamo bene come questi siano proprio il genere di colpi in cui è specializzato Beppe Marotta. A tal proposito, in queste ore sono arrivati aggiornamenti importanti.

Vlahovic dalla Juventus all’Inter: la clamorosa ipotesi di calciomercato

Gianni Balzarini, noto giornalista di fede bianconera sempre molto vicino all’ambiente Juve, ha fatto il punto della situazione sul proprio canale YouTube, spiegando: “Le indiscrezioni sui sondaggi dell’Inter per Vlahovic stanno trovando riscontri. Nulla di sorprendente: parliamo di contatti che, con ogni probabilità, precedono anche questo periodo, da quando si è capito che Vlahovic non avrebbe rinnovato con la Juventus”. Il giornalista ha poi proseguito.

“È naturale che l’Inter si sia mossa: rientra nella sua strategia di puntare ai parametri zero, e posso confermare che un sondaggio c’è stato. Questo, però, non vuol dire che l’operazione si concretizzerà sicuramente: pensiamo all’oggi, poi durante la stagione tutto può cambiare. Potrebbe perfino accadere che la Juve e Vlahovic trovino improvvisamente un’intesa per il rinnovo. Insomma, può succedere di tutto”. Situazione Vlahovic dunque mutevole e in fermento, da continuare a seguire sia in ottica Juventus che in ottica Inter in vista delle prossime sessioni di calciomercato.