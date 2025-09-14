Calciomercato Juve, bomba Balzarini: “Vi posso dire che…”

Le voci che collegano Dusan Vlahovic all’Inter continuano a circolare. E questa volta a dar loro peso è Gianni Balzarini, che nel suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione. «Quelle voci sui sondaggi dell’Inter per Vlahovic stanno trovando conferma, insomma», ha spiegato Balzarini, ripreso da Juvenews.eu. «Ma è normale, non c’è nulla di cui stupirsi. Credo che siano contatti precedenti a questo periodo, da quando si è capito che Vlahovic non avrebbe rinnovato con la Juve».

Un passaggio chiaro: i dirigenti nerazzurri si sarebbero mossi da tempo. E – va detto – rientra nella strategia del club, abituato a guardare ai parametri zero quando fiuta la possibilità di un affare a costo ridotto. «Un sondaggio c’è stato, ve lo posso confermare – ha ribadito – ma questo non significa che l’operazione andrà in porto». Balzarini ha poi frenato ogni corsa alle conclusioni: «Vediamo di pensare all’attualità. Durante la stagione può cambiare tutto. Può anche succedere che Juve e Vlahovic decidano di parlarsi e trovino un accordo per il prolungamento. Ci può stare tutto, ragazzi, ci può stare tutto».

L’Inter osserva e aspetta, ma non c’è nessuna trattativa definita. Il serbo resta un profilo che piace, soprattutto se dovesse liberarsi a parametro zero, ma la Juventus non ha chiuso la porta al rinnovo. Una situazione fluida, dove ogni mossa – dal rinnovo alla possibile asta estiva – resta possibile.