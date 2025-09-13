Vlahovic all’Inter, bomba di calciomercato poco fa

Inter–Vlahovic, una voce che rimbalza da giorni. E che adesso prende corpo. Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, è entrato nei radar dell’Inter per la prossima estate. Non un pour parler, ma un primo sondaggio vero, raccontano da Calciomercato.it.

Vlahovic all’Inter, novità di calciomercato pesantissima

L’idea è di quelle che fanno rumore: parametro zero, ingaggio attorno agli otto milioni con bonus. Una proposta già filtrata all’entourage del serbo, che per ora ascolta e basta. Il contratto con la Juve scade a giugno. Tempo ce n’è, ma a Torino sanno che tra qualche mese il 2000 bianconero sarà libero di guardarsi intorno. E Milano, sponda nerazzurra, osserva. Per adesso nessuna risposta. Vlahovic non chiude, non apre. Aspetta. Gennaio, con il mercato invernale, potrà dire qualcosa in più. Magari un incontro, magari solo altre voci. Resta un dato: l’Inter c’è, il contatto c’è stato. E la prossima estate potrebbe regalare un derby d’Italia anche fuori dal campo.