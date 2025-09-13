Milan, scelto il prossimo colpo: un nome che fa impazzire Allegri!

Massimiliano Allegri stregato da un super talento che accostato ai rossoneri in estate: resta nel mirino del Milan per il futuro in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Ecco tutti i dettagli.

C’è un nome che continua a circolare in orbita Milan e che, con ogni probabilità, tornerà prepotentemente di moda nelle prossime sessioni di calciomercato. Già perché, nonostante il club rossonero abbia lavorato molto in estate, completando diverse operazioni sia in entrata che in uscita, la sensazione è che la rosa non sia ancora del tutto rifinita e completa.

Igli Tare e la dirigenza hanno fatto passi importanti, ma non tutto ciò che era stato programmato è andato in porto. Ecco perché, anche se il calciomercato si è chiuso da poco, in Casa Milan si ragiona già sui prossimi obiettivi. Gli interventi futuri riguarderanno diversi reparti.

In difesa manca ancora quel centrale di esperienza che era stato indicato come priorità e un terzino destro titolare, mentre in attacco non è arrivato quel grande centravanti che doveva rappresentare il colpo a effetto degli ultimi giorni di mercato. Ma occhio perché per il futuro non si guarda solo alla difesa o all’attacco.

Allegri non molla un gioiello: ecco il nome sulla lista di calciomercato del Milan

Anche a centrocampo il Milan continua a monitorare possibili profili. A confermarlo è stato il giornalista di Sky Luca Cilli, che su X ha rivelato: “Il Milan durante questa stagione seguirà con attenzione Ayyoub Bouaddi, centrocampista di 17 anni (classe 2007) del Lille. Per Allegri in quel ruolo è il giocatore del futuro, tanto da essere stato uno dei primi profili (fra i giovani) indicati a Tare nel momento in cui c’erano da reinvestire i soldi della cessione di Reijnders. E resterà nella lista del club”.

Il baby prodigio Bouaddi, già accostato al Milan durante l’estate, è considerato uno dei gioielli più luminosi del calcio francese. Nonostante i soli 17 anni, è già titolare fisso nel Lille e ha collezionato numerose presenze tra i professionisti. Il Milan lo tiene d’occhio, pronto a muoversi se si presentasse l’occasione giusta: Allegri lo vede come un ottimo investimento per il futuro, ma anche come un giocatore già pronto per dire la sua sin da subito.