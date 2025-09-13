Juventus, notizia bomba sul futuro di Yildiz | Calciomercato

Fabrizio Romano, durante una diretta sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro di Kenan Yildiz e sul rinnovo che la Juventus ha in programma per lui. Come raccolto da Reggionelpallone.it, il giornalista ha spiegato che a Torino la strategia è chiara: prima si chiude il mercato, poi ci si dedica ai contratti. Un metodo che ricorda quello del Paris Saint-Germain, abituato a rimandare i rinnovi fino alla fine della campagna acquisti.

Per questo – sottolinea Romano – non c’era davvero nessuna urgenza estiva, nonostante in molti parlassero di firma “imminente”. La Juve aveva altre priorità: gestire entrate e uscite, seguire piste come Zhegrova, monitorare la vicenda Kolo Muani, portare a termine l’affare Openda. Solo ora, con le trattative chiuse, il club può concentrarsi su Yildiz.

La volontà però non è mai cambiata: la società considera il talento turco una pedina fondamentale e ha già avuto più di un contatto con l’entourage del giocatore. Anche quando altri club – Chelsea compreso – hanno sondato il terreno, la Juventus non ha mai messo in dubbio la priorità del rinnovo. Adesso, spiega ancora Romano, si entra nella fase calda: si discuteranno numeri e durata, con l’obiettivo di blindare Yildiz a lungo termine. I prossimi passi arriveranno a breve, ma l’intenzione è chiara da mesi: fare del classe 2005 un punto fermo del progetto bianconero.