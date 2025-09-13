Juventus, bomba di mercato: “Colpo folle dal Manchester City!”

Il fermento tipico del calciomercato non passa davvero mai di moda in casa Juventus, come confermano le tante news e le varie indiscrezioni che circolano senza sosta intorno al club bianconero. In estate la Juve è stata protagonista di una sessione tra luci e ombre, tra incognite e grandi colpi. Ma il lavoro di ristrutturazione della rosa andrà ovviamente avanti anche nelle prossime sessioni di calciomercato. A tal proposito, nelle ultime ore è spuntata una voce clamorosa che parla di un possibile colpaccio da urlo dal Macnhester City.

La Juve sogna il colpaccio di calciomercato dal City… a parametro zero!

Il futuro di Bernardo Silva sembra sempre più lontano dal Manchester City. Il centrocampista portoghese, classe 1994, ha un contratto in scadenza a giugno e, secondo le indiscrezioni che arrivano dal Portogallo e riportate dal noto ed autorevole quotidiano Record, non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare l’accordo con i campioni d’Inghilterra. Ma c’è di più.

Questo scenario inevitabilmente scatenerà una vera e propria corsa al giocatore nei prossimi mesi e la Juventus sarebbe tra i club già in fila per Bernardo Silva. Oltre all’interesse della Vecchia Signora, che lo vedrebbe come un colpo di lusso a parametro zero per l’estate, si registra anche quello del Benfica, club in cui Bernardo è cresciuto e che sognerebbe di riportarlo a casa. L’occasione è di quelle ghiotte, che passano poche volte e che devono essere prese al volo. La Juve la prossima estate si sgraverà da diversi contratti molto pesanti e chissà che un budget importante non possa essere destinato proprio all’ingaggio del campione portoghese.