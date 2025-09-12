Cardinale vende il Milan: nuovo clamoroso annuncio poco fa!

Milan, novità sulla possibile cessione: ecco le ultime notizie sul piano di Cardinale e sulla new company con la famiglia Steinbrenner.

Nelle ultime ore è tornata a circolare con forza l’indiscrezione lanciata da Carlo Pellegatti sul futuro del Milan e sulla possibile cessione del club. Secondo quanto riferito dal giornalista, Gerry Cardinale sarebbe in trattativa con la ricchissima famiglia Steinbrenner, storica proprietaria dei New York Yankees. Una voce che ha fatto rumore e che, ora, si arricchisce di nuovi dettagli.

Cessione Milan, Pellegatti: “Cardinale pronto a una new company con gli Yankees”

Sul proprio canale YouTube, Pellegatti ha spiegato che l’idea di Cardinale sarebbe quella di creare una nuova società, dal valore complessivo di circa 7 miliardi di dollari, che includerebbe Milan e Yankees. Questa “new company” servirebbe a estinguere il debito con Elliott e darebbe vita a una nuova fase di proprietà, con Cardinale ancora presente ma con la famiglia Steinbrenner in posizione di maggioranza.

Il giornalista ha precisato che, nonostante alcune smentite uscite in queste ore, lui continua a dare piena fiducia alla sua fonte. Poi ha aggiunto un altro elemento interessante: il possibile coinvolgimento di Adriano Galliani nel nuovo assetto societario del Milan del futuro.

Pellegatti ha raccontato che il prossimo passo di Cardinale sarà proprio legato all’ex dirigente storico del Milan: “Cardinale non sparirà, rimarrà insieme alla famiglia Steinbrenner per il Milan del futuro. Il fatto che ci sia Galliani mi rassicura molto”. Prima, però, Galliani dovrà chiudere il capitolo legato alla cessione del Monza.

Il closing, secondo quanto trapela, dovrebbe arrivare entro fine mese, così che Galliani possa essere libero negli ultimi giorni di settembre. A quel punto Cardinale dovrà decidere se inserirlo subito in società – quindi a inizio ottobre – oppure dopo la creazione della nuova holding.

Per ora restano indiscrezioni, ma lo scenario descritto da Pellegatti è chiaro: il Milan potrebbe davvero aprire un nuovo capitolo con l’ingresso della famiglia Steinbrenner e un ruolo di primo piano per Galliani. Tutto da seguire con attenzione nelle prossime settimane.