Bremer, addio Juventus? Annuncio bomba: “Già scelto il sostituto”

Juventus, assalto del Liverpool a Bremer: pronta la mossa in vista del prossimo calciomercato estivo. E intanto la Juve pensa già al possibile sostituto del difensore brasiliano.

Direttamente dall’Inghilterra rimbalzano alcune clamorose indiscrezioni di mercato che riguardano la Juventus. Gleison Bremer, pilastro della difesa bianconera e della Seleção, sarebbe infatti finito nel mirino del Liverpool. Secondo quanto riportato dal noto portale inglese TeamTalk, i Reds starebbero seriamente pensando di formulare un’offerta importante e concreta alla Juve nella prossima finestra estiva di calciomercato, nonostante la Vecchia Signora lo consideri al momento un giocatore intoccabile.

Ecco perché i bianconeri devono farsi trovare pronti nel caso in cui arrivi davvero una proposta indicente e irrinunciabile per un big come Bremer. A tal proposito, sempre stando alle ultime news di mercato che stanno circolando in ambiente bianconero, la Juventus avrebbe già individuato il possibile sostituto del difensore brasiliano.

Juve, ecco il possibile erede di Bremer sul mercato

Qualora Bremer dovesse partire, la Juventus ha già un piano B pronto. Il nome in cima alla lista dei desideri di calciomercato è quello di Marc Guehi, centrale del Crystal Palace e titolare della nazionale inglese. Il suo contratto con il club inglese scade il prossimo giugno e i bianconeri sarebbero pronti a muoversi con decisione per portarlo a Torino in caso di addio del brasiliano.

Il 25enne però rappresenta una ghiottissima occasione di mercato a parametro zero anche per altri top club europei che infatti lo stanno seguendo con estrema attenzione. Se davvero la Juve vorrà puntare su Guehi, dovrà vedersela con squadre del calibro di Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Barcellona, giusto per citarne alcune.